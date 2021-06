Spar z trzema nowymi lokalizacjami

Spar w Przysiekach to nowy sklep w sieci, prowadzony przez niezależnego partnera detalicznego i mający 281 mkw. sali sprzedaży. Wszystkie placówki oferują szeroki wybór produktów świeżych, wysokiej jakości warzyw i owoców oraz markę własną, której jakość dorównuje liderom rynkowym.

Klienci w placówkach mogą kupić polskie produkty w atrakcyjnych cenach, a także bardzo dobrej jakości wyroby pod marką własną, których asortyment jest wciąż rozwijany. Sieć dynamicznie rozwija się w całej Polsce i szuka kolejnych lokalizacji.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Kończymy rebranding sklepów Piotr i Paweł oraz dołączamy nowe placówki do sieci Spar. Zakładamy stabilną ekspansję na polskim rynku. Nasze przewagi konkurencyjne to dogodne lokalizacje blisko klientów i bardzo atrakcyjna oferta produktowa w dobrych cenach. Taką strategię mamy na każdym rynku, na którym działamy i mogę zapewnić, że to najlepsza droga do długoterminowego budowania wiarygodności marki. Jestem osobiście zaangażowany w tworzenie standardów naszej sieci i wiem, jak bardzo cenią to nasi partnerzy detaliczni – wyjaśnia Wayne Hodson, prezes zarządu Wasz Sklep Spar.