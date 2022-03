Spar zrzuca z półek rosyjskie i białoruskie produkty

– W pełni wspieramy Naród Ukraiński w ich obronie przed agresją rosyjską. W trybie pilnym wycofaliśmy z naszych magazynów wszystkie produkty rosyjskie i białoruskie. Nie będziemy ich sprzedawać ani dystrybuować w całej Polsce i Szwajcarii. Taką mocną rekomendację przekazaliśmy wszystkim naszym partnerom detalicznym – niezależnym polskim przedsiębiorcom, którzy prowadzą sklepy pod marką SPAR. Zgłosiliśmy też tę inicjatywę do Spar Group i czekamy na ich decyzje – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci Spar w Polsce.

The Spar Group Ltd. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu w RPA. W latach 60. firma stała się wyłącznym master franczyzodawcą Spar w Republice Południowej Afryki. Obecnie The SPAR Group Ltd. działa również w 5 innych krajach afrykańskich, Irlandii, południowo-zachodniej Anglii, Szwajcarii i na Sri Lance.