Spektakularny wynik Intersportu

Rozwój i optymalizacja sprzedaży online, zmiana polityki cenowej o 180 stopni oraz budowa nowych zespołów w organizacji – to najważniejsze decyzje nowego zarządu Intersport, które pozwoliły osiągnąć spektakularny wynik finansowy w I półroczu roku obrotowego 2021/2022 – czytamy w komunikacie firmy.

Sieć sklepów Intersport po raz pierwszy od 5 lat osiągnęła zysk, który wyniósł 623 tys. zł. Co więcej, przychody spółki ze sprzedaży netto wyniosły 106,5 mln zł – oznacza to wzrost od początku kwietnia do końca września o 30 proc.

- Razem z kadrą zarządzającą rozpoczęli w marcu br. realizację nowej strategii dla spółki. Celem było m.in. poprawienie modelu biznesowego, który wpisze się w światowy trend omnichanelowego handlu detalicznego. Rekordowe wyniki finansowe za I półrocze roku obrotowego 2021/2022 potwierdzają, że obrany kierunek działania jest skuteczny - mówi Marek Kaczmarek, prezes firmy.

Spółka zanotowała poprawę marży do poziomu 35,6 mln zł. To wzrost o 51 proc. w odniesieniu do I półrocza roku obrotowego 2020/2021). Sukces osiągnięto także w obszarze sprzedaży e-commerce. W tym przypadku wzrost obrotów sięgnął 28,4 proc.

Intersport Polska to sieć specjalistycznych sklepów sportowych z markową odzieżą, obuwiem i sprzętem. Większość oferty stanowi asortyment największych światowych marek m.in. takich jak: Nike, Adidas, Salomon, The North Face, czy 4F. Kolekcja wzbogacana jest markami uzupełniającymi oraz markami własnymi. Spółka jest wyłącznym w Polsce partnerem biznesowym Grupy Intersport, która posiada łącznie 5.421 punktów sprzedaży w 57 krajach na pięciu kontynentach.