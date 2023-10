Sieć Sphinx wkrótce powiększy się o dwie kolejne restauracje franczyzowe - w Opolu oraz w podwarszawskiej miejscowości Łubna. Oba lokale, jako pierwsze w sieci, powstaną w parkach handlowych – Ozimska Park oraz Parku Glinianka.

Sphinx w Parku Glinianka będzie miał ok. 300 mkw. powierzchni. Restauracja w Ozimska Park zajmie powierzchnię ok. 250 mkw.

Zarówno Sphinx w Opolu, jak i pod Warszawą będą lokalami franczyzowymi.

Sfinks Polska - operator, który poza Sphinx Restauracje ma jeszcze inne sieci gastronomiczne - planuje więcej restauracji w parkach handlowych.

Obie restauracje pierwszych gości maja przyjąć pod koniec I kwartału 2024 r. Sphinx w Parku Glinianka będzie miał ok. 300 mkw. powierzchni. Podobne rozmiary będzie miała restauracja w Ozimska Park – tamtejszy Sphinx zajmie powierzchnię ok. 250 mkw. W obu lokalach znajdą się strefy rodzinne z kącikami zabaw i inne udogodnienia dla rodzin z dziećmi.

Zarówno Sphinx w Opolu, jak i ten w Łubnej będą zaprojektowane tak, by mogły się w nich odbywać przyjęcia okolicznościowe czy spotkania biznesowe. Sfinks obserwuje coraz większe zainteresowanie właśnie tego typu ofertą, a goście coraz chętniej organizują w restauracjach . Sphinx np. komunie czy firmowe spotkania świąteczne. Każdy z nowo planowanych lokali będzie też miał sezonowy ogródek.

- Parki handlowe to dla nas nowy segment rynku nieruchomości, ale i ciekawy ze względu na jego potencjał. W Polsce zmieniają się zwyczaje zakupowe i parki trafiają w potrzeby klientów, którzy nie chcą jechać do klasycznych centrów handlowych albo mają do nich za daleko. Jednocześnie w wielu parkach brakuje oferty gastronomicznej. Obserwujemy też rosnące zainteresowanie deweloperów współpracą z nami. Trwają rozmowy o następnych projektach. Postępujący poziom nasycenia rynku parkami spowoduje, iż klienci będą oczekiwali dodatkowych ich funkcji i usług, jak właśnie gastronomia, która zresztą jest nieodzownym elementem funkcjonowania centrów handlowych - mówi Amir El Malla, wiceprezes Sfinks Polska, firmy do której należy sieć Sphinx.

Sphinx stawia na franczyzę

Zarówno restauracja w Opolu, jak i pod Warszawą będą lokalami franczyzowymi. W tym modelu grupa Sfinks Polska chce, zgodnie z niedawno ogłoszoną strategią na lata 2024-2029, rozwijać swoją sieć.

- W parku Glinianka, jak i Ozimska trwają dopiero przygotowania do uruchomienia obu restauracji. Ale już teraz widzimy spore zainteresowanie tymi restauracjami w lokalnych społecznościach. Mamy też dużo zgłoszeń od osób, które chciałyby poprowadzić franczyzę pod naszymi szyldami. Nie tylko Sphinx, ale też innych konceptów, jak The Burgers by Sphinx czy Lepione & Pieczone by Chłopskie Jadło, które zwykle wiążą się z mniejszymi wydatkami na uruchomienie restauracji – dodaje wiceprezes Sfinksa.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl