Spółka Allegro poszukuje nowego prezesa

Allegro rozpoczyna proces sukcesji prezesa grupy. Francois Nuyts pozostaje na czele spółki do czasu znalezienia następcy.

Rada Dyrektorów Allegro.eu rozpoczyna proces sukcesji prezesa, szukając kandydata lub kandydatki z grupy lub spoza niej, podczas gdy Francois Nuyts będzie nadal kierował firmą.

Obecny prezes planuje pozostać u steru nawet do końca 2022 roku, aby zapewnić płynne przekazanie funkcji i odpowiednie wdrażanie projektów Allegro.

- Pozostaję w pełni zaangażowany w zespół i firmę oraz skupiony na jej planach. Będę też wspomagał proces wyboru i wdrażania kolejnego prezesa, który z pewnością wprowadzi Allegro na nowe wyżyny – powiedział Francois Nuyts.

- Allegro realizuje swój potencjał jako jedna z największych spółek giełdowych w Polsce i szykuje się do rozwoju na arenie międzynarodowej. Daje mi to poczucie niesamowitej dumy z organizacji, którą cały Zespół budował i buduje. Sam proces zmiany na moim stanowisku dopiero się zaczyna, a ja zostaję na miejscu, by wspierać wszystkie przełomowe projekty, które Allegro wdraża - dodaje.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Francois Nuyts jest prezesem Allegro od sierpnia 2018 roku i w tym czasie pomógł wprowadzić najchętniej odwiedzaną platformę e-commerce w Polsce na warszawską giełdę w ramach największej oferty publicznej w jej historii.

Starania grupy dotyczące ulepszania wyboru, ceny i wygody zakupów sprawiły, że stała się ona platformą z 250 milionami ofert od 133 000 sprzedawców, na czym korzysta 13,5 miliona aktywnych kupujących.

Allegro przygotowuje się obecnie do integracji z Grupą Mall i WE|DO, by ugruntować swoją wiodącą pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej i nie tylko.