Spółka zależna Tower Investments z nowym partnerem

Ze względu na zbliżony core biznesu obu firm, docelowo spółki nie wykluczają połączenia podmiotów. List intencyjny wiąże strony umowy do 15 grudnia 2022 roku. Deli2 SA poinformowała, że ew. dalsza współpraca z Farmer Direct Sp. z o.o. może mieć potencjalny wpływ na przyszłą wartość aktywów Deli2.

Deli2 jest innowacyjnym projektem na polskim rynku spożywczym, który w jednym miejscu łączy najlepsze delikatesy, manufaktury, piekarnie, winiarnie i sklepy z żywnością ekologiczną. Spółka zależna Tower Investments obecnie realizuje zamówienia na terenie Warszawy i w jej okolicach, obsługując ponad 50 miejscowości wokół stolicy. W ofercie e-sklepu znajdują się produkty od ponad 30 brandów z Polski i z zagranicy. Deli2 to jedyna platforma sprzedażowa w Polsce, w której dostępne są tradycyjne dania kuchni polskiej od restauratora Adama Gesslera. Oferta Deli2 dostępna jest na terenie Warszawy i Łodzi. Do 2024 r. warszawski e-sklep planuje dotrzeć do 10 mln klientów.

Na platformie spożywczej Lokalny Rolnik, konsumenci mogą wybierać produkty z kilku kategorii, do których należą m.in.: warzywa, nabiał, mięso, wędliny, ryby, piekarnia, dania gotowe, spiżarnia, wyroby cukiernicze i napoje.

Szacuje się, że globalny rynek e-grocery w 2019 r. miał wartość 192 mld USD i ma on rosnąc po 25% rocznie