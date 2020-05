Spór na ostrzu noża. Jak pandemia zmienia handel?

Strach przed bankructwem mobilizuje do negocjacji, ale teraz już tylko indywidualnych, bo recepty systemowej – mimo udziału banków i rządu – nie udało się wypracować przy okrągłym stole. Najemcy uznali, że żądanie czynszów sprzed pandemii jest nie fair. – Bo dzisiaj galerie to atrapy handlu – uważa wiceprezes LPP Sławomir Łoboda. Z kolei ze strony wynajmujących padły oskarżenia o wykorzystywanie kryzysu do restrukturyzacji portfela. – Trudno nazwać to inaczej niż aktem terroru – przyznaje Łukasz Tomczak, dyrektor zarządzający GCH Manhattan. Zatem w galeriach „poszło na noże”. Bezprecedensowy spór może poważnie zachwiać sektorem, bo przecież najemcy są największym kapitałem każdego centrum handlowego.