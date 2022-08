Spór wokół budowy McDonalds’a w Szklarskiej Porębie

W Szklarskiej Porębie ma powstać restauracja McDonald’s.

Plany te wywołały konflikt między mieszkańcami, a także turystami.

Internetową petycję, przeciwko wybudowaniu w Szklarskiej Porębie restauracji McDonalds, podpisało już ponad 220 osób.

Ponieważ teren nie należy do miasta więc pole manewru władz Szklarskiej Poręby jest ograniczone.

Budynek McDonalds’a miałby zostać wybudowany na prywatnej działce przy ul. Franciszkańskiej 1 w Szklarskiej Porębie. W przeszłości w tym miejscu znajdowało się kino „Nefryt”, które zostało wyburzone w połowie grudnia 2016 roku. Prywatny właściciel nabył ten teren od Urzędu Marszałkowskiego. Od lat szukał pomysłu na jego zagospodarowanie. Długo istniała koncepcja uruchomienia marketu spożywczego, ale finalnie sklep nie powstał.

Obecnie realnym wydaje się pomysł powstania, na działce przy ul. Franciszkańskiej, restauracji szybkiej obsługi słynnej sieci McDonald’s. W związku z takimi zamierzeniami w Szklarskiej Porębie narodził się konflikt między mieszkańcami, a także turystami. Miasto zostało podzielone. Oprócz głosów sprzeciwu są też głosy wypowiadające się za powstaniem takiego obiektu.

Najbliżsi sąsiedzi ewentualnej inwestycji twierdzą, że lokal bardzo by im przeszkadzał. Nie chcą pod oknami swoich domów mieć ogrom przejeżdżających samochodów czekających na zamówione jedzenie. Nie chcą także unoszącego się zapachu zużytego tłuszczu. Zdaniem autorów protestu powstanie takiej restauracji to: umożliwienie dzieciom i młodzieży dostępu do niezdrowego jedzenia w pięknym górskim mieście. Internetową petycję, przeciwko wybudowaniu w Szklarskiej Porębie restauracji McDonalds, podpisało już ponad 220 osób.

Ponieważ teren nie należy do miasta więc pole manewru władz Szklarskiej Poręby jest ograniczone. Na razie jednak cała sprawa utknęła na poziomie uchwały krajobrazowej. McDonalds jest skłonny do ustępstw w zakresie formy i gabarytów nośników reklamowych to wciąż urządzenia i tzw. mała architektura związana z systemem sprzedaży McDrive nie mieści się w ramach wyznaczonych przez uchwałę.

Myślę, że budowa McDonalda w tym akurat miejscu, na małej przestrzeni, nie jest zbyt trafionym pomysłem. Obawiam się konfliktu komunikacyjnego. Dodatkowo lokal w Szklarskiej Porębie ma być typu McDrive, więc znaki wskazujące kierunek jazdy mogą nie spełniać zapisów obowiązującej w mieście uchwały krajobrazowej – komentuje Burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław Graf.

Jak informują lokalna prasa i portale internetowe, afera wokół budowy restauracji McDonald’s dopiero nabiera tempa.