„Kazimierz Na Obcasach”, czyli cykl comiesięcznych wydarzeń dedykowanych dla kobiet organizowanych przez Galerię Kazimierz znów zaprasza na wyjątkowe spotkanie z modą i nie tylko.

Już w najbliższą sobotę klientki Galerii będą miały możliwość porozmawiać ze stylistką, kosmetologiem oraz specjalistą z fundacji Go Healthy Girl.

29 października w godz. 10-18 Galeria Kazimierz zaprasza do udziału w kolejnej edycji akcji „Kazimierz Na Obcasach”.

Najbliższa sobota będzie doskonałą okazją, by jeszcze lepiej poznać jesienne trendy oferowane w salonach odzieżowych Galerii oraz zaznajomić się z najnowszymi produktami kosmetycznymi, które pojawiły się w sklepach w ostatnim czasie.

W czasie wydarzenia, Dagmara Nowak-Barańska – kosmetolog, założycielka marki Beauty Lounge Daga Nowak odpowie na pytania, jak radzić sobie z przebarwieniami skóry oraz cieniami pod oczami. Z kolei Stylistka, Anna Kurpas zdradzi sekrety doboru kolorów, opowie o jesiennych trendach i najmodniejszych wzorach tego sezonu.

„Kazimierz Na Obcasach” w Galerii Kazimierz.

Miesiąc październik od lat uznawany jest za wyjątkowy czas walki z rakiem piersi, dlatego Galeria ponownie przyłączyła się do promowania ogólnopolskiej kampanii Różowej Wstążki. Klientki, które wezmą udział w sobotnim wydarzeniu będą mogły uczestniczyć m.in. w warsztatach związanych z profilaktyką, diagnostyką oraz nowoczesnym leczeniem nowotworów przygotowanymi we współpracy ze specjalistami i lekarzami z fundacji Go Healthy Girl.

