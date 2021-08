Spotkanie z Psim Patrolem w CH 3 Stawy w Katowicach

Centrum Handlowe 3 Stawy w Katowicach jak co roku przygotowało wiele atrakcji na koniec roku. Nie dość, że na małych uczniów od 27 sierpnia do 1 września czeka ponad 1000 tyt wypełnionych po brzegi przyborami szkolnymi to dodatkowo, specjalnie z myślą o nich w weekend 28-29 sierpnia galerię odwiedzą uwielbiane przez wszystkie dzieci Chase i Marshall z Psiego Patrolu.