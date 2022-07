Sprawdzamy, gdzie klienci znajdą wakacyjne sklepy 4F

Polskie wybrzeże, regiony górskie czy pojezierza to jedne z najchętniej wybieranych kierunków urlopowych przez miłośników aktywnego wypoczynku.

Z myślą o turystach spędzających wakacje w polskich kurortach, marka 4F otworzyła aż 95 sklepów sezonowych na terenie całego kraju – to o 5 więcej niż w ubiegłym roku.

18 spośród nich stanowią salony multibrandowe, w których oprócz produktów 4F i 4F Junior dostępne są też m.in. ubrania i akcesoria marek Outhorn czy Under Armour. Tym samym stacjonarna sieć sprzedaży 4F w Polsce przekracza obecnie 420 sklepów.

Firma OTCF – właściciel m.in. marek 4F, 4F Junior, 4F Fuel, Outhorn i wyłączny dystrybutor Under Armour w Polsce – otworzyła sieć wakacyjnych punktów sprzedaży z wyselekcjonowaną ofertą produktów. W tym roku obejmuje ona 95 sklepów sezonowych na terenie 11 województw. Tymczasowe salony zostały otwarte z myślą o turystach spędzających letni urlop w najpopularniejszych kurortach w Polsce, m.in. w Miedzyzdrojach, Pobierowie, Kołobrzegu, Sarbinowie, Łebie, Jastrzębiej Górze, Helu, Solinie, Zakopanem, Karpaczu, Szklarskiej Porębie, Szczyrku i Uniejowie. Równolegle w Zakopanem i Karpaczu marka prowadzi całoroczne sklepy należące do regularnej sieci sprzedaży.

Na miejscu klienci znajdą szeroki wybór ubrań i akcesoriów z wiosenno-letnich kolekcji marek 4F i 4F Junior, a w wybranych sklepach także linie stworzone we współpracy z ambasadorami marki 4F – Anną Lewandowską i Robertem Lewandowskim. 18 lokalizacji zajmują sklepy multibrandowe, w których dostępny jest również asortyment marek Outhorn i Under Armour. Oferta produktów dostępnych w sklepach sezonowych 4F różni się w zależności od regionu. Jest dobrana z myślą o potrzebach turystów i wielbicieli aktywnej rekreacji, aby zapewnić im komfort podczas letniego wypoczynku niezależnie od warunków pogodowych. W nadmorskich kurortach dostępny jest m.in. szeroki wybór akcesoriów plażowych, strojów do kąpieli, ręczników czy klapek. Z kolei w regionach górskich klienci znajdą m.in. produkty przydatne w czasie trekkingu, np. wygodne buty, polary, kurtki czy plecaki.

W zależności od lokalizacji sklepy sezonowe 4F są otwarte w budynkach oraz w wolnostojących namiotach i liczą od 100 do 350 mkw. Niemal połowa z nich będzie czynna do października. Z uwagi na rosnący trend wydłużania sezonu urlopowego poza okres wakacji szkolnych, aż dziewięć pozostanie otwartych przez cały rok. Są to sklepy znajdujące się w Helu, Kołobrzegu, Międzyzdrojach, Niechorzu, Pucku, Sopocie, Świnoujściu, Ustroniu Morskim i Władysławowie.

