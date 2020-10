Sprawdziliśmy, jak Covid-19 odbił się na formie właściciela sieci Zara, Pull&Bear i Massimo Dutti

Branża odzieżowa, podobnie jak cała światowa gospodarka, silnie odczuwa skutki epidemii koronawirusa. Z problemami mierzy się również hiszpański gigant – Inditex, który w czerwcu tego roku ogłosił, że może zamknąć nawet 1,2 tys. sklepów. Sprawdziliśmy, jak skurczyła się w tym roku sieć należąca do Amancio Ortegi - globalnie i w Polsce.

Sieć sklepów Inditex na całym świecie liczy obecnie 7337 placówek. Od stycznia br. globalnie skurczyła się o cztery salony. Zamkniętych lokalizacji było jednak dużo więcej, ale w ramach optymalizacji, odzieżowy gigant jednocześnie otwierał kolejne sklepy - zgodnie ze strategią wyposażone w zupełnie nowe technologie.

W porównaniu do stycznia 2019 roku, całkowita liczba salonów należących do Inditeksu zmalała o 25 lokalizacji. Na plusie jest tylko flagowa i najliczniejsza sieć Inditeksu – Zara. Ma 2249 sklepów. W porównaniu do stycznia 2019 roku urosła o 118 lokalizacji.

Z kolei najbardziej skurczyła się marka Massimo Dutti. Dzisiaj liczy 728 punktów, czyli o 38 mniej w porównaniu do stycznia 2019 roku.

Na kolejnych miejscach pod względem spadku liczby sklepów względem stycznia 2019 roku są: Pull&Bear (- 28 sklepów), Zara Home (- 23), Bershka (- 21), Stradivarius (- 17), Oysho (- 13) oraz Uterqüe (- 3).

Jak Inditeksowi idzie w Polsce? Od początku tego roku sieć Inditeksu nad Wisłą skurczyła się o cztery lokalizacje. Ubyła jedna Zara, jeden sklep Massimo Dutti i dwa salony z logo Stradivarius.

W czerwcu br. informowaliśmy, że Inditex, właściciel marek takich jak: Zara, Bershka, czy Stradivarius, ogłosił, iż zamknie nawet 1,2 tys. sklepów stacjonarnych na całym świecie. Prezes grupy, Pablo Isla zapowiedział wówczas także inwestycje w e-commerce - nakłady inwestycyjne w wysokości 1 mld euro na zwiększenie sprzedaży online.

Optymalizacja miała oznaczać jednocześnie otwarcie 450 nowych sklepów wyposażonych we wszystkie najnowsze technologie.

