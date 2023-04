W Polsce mamy ponad 600 różnego typu działających centrów handlowych. Nowe formaty, zmiany oczekiwań, powrót klientów, a nawet wzmożony ruch odwiedzających wymaga od zarządzających zadbania o czystość i bezpieczeństwo w obiekcie.

Nawyki zakupowe konsumentów zmieniają się, na co wpływ miały wydarzenia ostatnich lat.

Liczba osób odwiedzających galerie handlowe wróciła do poziomu sprzed pandemii.

Wzmożony ruch odwiedzających wymaga od zarządzających zadbania o czystość i bezpieczeństwo w obiekcie.

W Polsce przybywa mniejszych obiektów handlowych, np. parków czy lokalnych centrów convenience. Część istniejących centrów handlowych ulega modernizacjom i przebudowom. Dotyczy to przede wszystkim galerii, które powstały przed kilkunastu laty i wymagają unowocześnienia.

- Z drugiej strony widoczne jest wzmożone zainteresowanie inwestorów mniejszymi miastami. Powstają tu inne formaty obiektów, przede wszystkim parki handlowe, gdzie do poszczególnych sklepów klienci mają dostęp bezpośrednio z parkingu. Najemcy chętnie wybierają takie formaty, ze względu na niższe opłaty czynszowe, co wynika m.in. z ograniczenia części wspólnej – mówi Katarzyna Kudelska z Grupy Impel, dyrektor handlowy segmentu Centra i sieci handlowe.

Dla nas, jako dostawców usług dla obiektów handlowych, oznacza to całkowicie inny model obsługi - podkreśla Katarzyna Kudelska z Grupy Impel.

Galerie handlowe – stałe wsparcie w utrzymaniu czystości

W przypadku galerii handlowych, obiektów posiadających dużą część wspólną, w której umieszczone są ciągi komunikacyjne czy przestrzenie, gdzie realizowane są wydarzenia promocyjne, istnieje potrzeba utrzymywania personelu sprzątającego obecnego na terenie obiektu przez cały czas. Wiele działań i czynności musi być realizowanych cyklicznie, nawet kilka razy w ciągu dnia. Dotyczy to chociażby mycia posadzek w ciągach komunikacyjnych, sprzątania toalet czy food courtów, czyli pomieszczeń, które ze względu na ich przeznaczenie czy natężony ruch klientów są narażone na zabrudzenia.

Duże obiekty handlowe wymagają stałego wsparcia kilkunastoosobowego zespołu, który realizuje zadania zgodnie z ustalonym harmonogramem prac.

- Codzienną pracę naszego personelu sprzątającego wspiera aplikacja Optima FM, czyli narzędzie służące do cyfrowego zarządzania usługą utrzymania czystości. W czasie każdego roku pracy galerii handlowej, w ramach dostarczanych usług utrzymania czystości wykonywane są również prace cykliczne. Do tego typu zadań należą np. realizowane raz na kilka miesięcy czyszczenie schodów ruchomych, mycie elewacji zewnętrznej, pylonów reklamowych czy sezonowe odśnieżanie parkingów. W przypadku takich prac ekipę na stałe pracującą na terenie obiektu wyposażamy w specjalistyczny sprzęt, który umożliwi jej realizację zadania – mówi Robert Ratyński z Grupy Impel, dyrektor wsparcia technologicznego w usługach utrzymania czystości.

Dodatkowo stale działający zespół w razie potrzeby może być wspierany przez nasze grupy mobilne - dodaje Robert Ratyński z Grupy Impel.

Parki handlowe i placówki sieciowe – sprzątanie mobilne

Istniejące od lat galerie handlowe inwestują w modernizacje i remonty. Wynika to z konieczności unowocześnienia starzejących się już obiektów, które powstawały kilkanaście lat temu. Z drugiej strony przyczyną remontów są też zmieniające się potrzeby klientów galerii handlowych. Oczekują oni rozbudowanej strefy rozrywki czy zróżnicowanej oferty restauracyjnej, co pociąga za sobą konieczność rozbudowania przeznaczonej do tego celu powierzchni.

Dodatkowo zmianom ulegają również sklepy umiejscowione w galeriach, co może być związane chociażby ze zmianą najemcy danego lokalu. Tego typu działania wymagają również wsparcia profesjonalnych firm sprzątających, tym bardziej, że prace modernizacyjne często są finalizowane na ostatnią chwilę, tuż przed otwarciem.

W adhocowych sytuacjach, które mają miejsce w centrach handlowych posiłkujemy się grupami mobilnymi. Bez problemu w ciągu kliku godzin jesteśmy w stanie postawić potrzebną liczbę pracowników, którzy uporządkują obiekt i np. w ciągu nocy doprowadzą go do takiego stanu, aby rano mogli tam się pojawić klienci. Zespoły mobilne doraźnie wspierają wówczas personel stale działający w modernizowanym obiekcie – podkreśla Robert Ratyński.

- Mobilna formuła dostarczania usług porządkowych została przez nas stworzona w czasie pandemii. Obecnie, w przypadku galerii handlowych, grupy mobilne pełnią funkcję wspierającą, bo większą część czynności wykonuje stały personel przypisany do danego obiektu - mówi Katarzyna Kudelska.

Zupełnie inaczej jest w parkach handlowych.

- Ze względu na ich powierzchnię, ale też zakres prac, nie wymagają stale obecnego personelu sprzątającego. Wystarczy, że raz na jakiś czas, zgodnie z ustalonym grafikiem, grupa mobilna zrealizuje zatwierdzone przez klienta prace - wyjaśnia ekspertka Grupy Impel.

Podobnie jest w przypadku placówek sieci handlowych z powtarzalnymi layoutami sklepów oraz powtarzalnym wyposażeniem.

- Jedna grupa mobilna przemieszcza się pomiędzy poszczególnymi sklepami i realizuje ustalony zakres prac. Możemy bez problemu zestandaryzować usługę i opomiarować poszczególne czynności, które się na nią składają. Tu również wspierają nas narzędzia cyfrowe, w tym wypadku aplikacja MobiGroup, która pomaga zarządzać pracą grup mobilnych, planować i przydzielać zadania, a przede wszystkim raportować klientowi zrealizowane prace – podsumowuje Katarzyna Kudelska.

