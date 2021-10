Sprzedaż świąteczna poszybuje wyżej niż w zeszłym roku

Amerykańska National Retail Federation prognozuje, że sprzedaż świąteczna w listopadzie i grudniu wzrośnie od 8,5 do 10,5 proc. w stosunku do roku 2020. Dodatkowo detaliści zatrudnią od 500 tys. do 665 tys. pracowników sezonowych.

W ubiegłym roku odnotowano niezwykły wzrost sprzedaży w kanałach cyfrowych, ponieważ konsumenci zwrócili się do zakupów online, aby zaspokoić swoje świąteczne potrzeby podczas pandemii.

Prognozy na sezon świąteczny wyglądają bardzo dobrze. Niezwykła i korzystna sytuacja, w jakiej się znajdujemy, polega na tym, że gospodarstwa domowe energicznie zwiększały wydatki przez większość 2021 r.

Wraz z wcześniejszym startem świątecznego szczytu, detaliści ogłosili tysiące wolnych stanowisk w sklepach stacjonarnych oraz centrach magazynowych i dystrybucyjnych.

– W okresie świątecznych zakupów konsumenci znajdują się w bardzo korzystnej sytuacji. Dochody rosną, a bilanse gospodarstw domowych nigdy nie były silniejsze. Detaliści dokonują znacznych inwestycji w swoje łańcuchy dostaw. Dużo wydają, by zapewnić produkty na swoich półkach i sprostać wyjątkowemu zapotrzebowaniu konsumentów – twierdzi prezes i dyrektor generalny NRF Matthew Shay.

Świąteczna sprzedaż online wzrośnie

NRF spodziewa się, że sprzedaż online wzrośnie od 11 do 15 procent, do łącznej kwoty od 218,3 miliarda do 226,2 miliarda. W ubiegłym roku odnotowano niezwykły wzrost sprzedaży w kanałach cyfrowych, ponieważ konsumenci zwrócili się do zakupów online, aby zaspokoić swoje świąteczne potrzeby podczas pandemii.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Chociaż handel elektroniczny pozostanie ważny, oczekuje się, że gospodarstwa domowe przejdą z powrotem do zakupów w sklepach i bardziej tradycyjnych zakupów świątecznych.

– Prognozy na sezon świąteczny wyglądają bardzo dobrze. Niezwykła i korzystna sytuacja, w jakiej się znajdujemy, polega na tym, że gospodarstwa domowe energicznie zwiększały wydatki przez większość 2021 r. i pozostają z dużą świąteczną siłą nabywczą – przekonuje główny ekonomista NRF Jack Kleinhenz.

Sklepy zatrudnią pracowników sezonowych

NRF spodziewa się, że detaliści zatrudnią od 500 tys. do 665 tys. pracowników sezonowych. Dla porównania, w 2020 r. było to 486 tys. pracowników sezonowych. Część z tego zatrudnienia mogła zostać przeniesiona do października, ponieważ wielu detalistów zachęcało gospodarstwa domowe do wcześniejszych zakupów, aby uniknąć braku zapasów i opóźnień w wysyłce. Wraz z wcześniejszym startem detaliści ogłosili tysiące wolnych stanowisk w sklepach stacjonarnych oraz centrach magazynowych i dystrybucyjnych.