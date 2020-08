Sprzedaż Top Secret mniejsza w lipcu o 12 proc.

Sprzedaż Top Secret zrealizowana w lipcu w sklepach Top Secret wyniosła ok. 13 mln zł i była o 12 proc. niższa w porównaniu do lipca ubiegłego roku. Oznacza to poprawę, bo w czerwcu odchylenie to wynosiło -30 proc., a w maju -47 proc.

- W lipcu nadal odnotowaliśmy spadek sprzedaży w sklepach Top Secret w Polsce. Wynika on przede wszystkim z nadal utrzymującego się niższego o 30 proc r./r. wskaźnika wejść do sklepów. Tylko częściowo zostało to skompensowane wyższą wartością paragonów - powiedział Bogusz Kruszyński, prezes zarządu Redan.

- W perspektywie kolejnych miesięcy liczymy na dalsze zmniejszenie dystansu do obrotów z roku poprzedniego - dodaje.



Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce w lipcu 2020 r. wyniosły 2,4 mln zł i były na poziomie takim samym jak w lipcu 2019 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego Top Secret w Polsce wyniosła 12,5 mln zł i była ok. 36 proc. niższa niż w lipcu 2019 r. Pomimo spadku obrotów r./r. wypracowany został wyższy wolumen marży na sprzedaży internetowej.

Ogółem sprzedaż towarów Top Secret w lipcu 2020 r. wyniosła łącznie ok. 17 mln zł i była niższa o ok. 18 proc. porównując do lipca poprzedniego roku. Jednocześnie powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marki Top Secret na koniec minionego miesiąca zmniejszyła się o 28,6 tys. mkw., tj. była o 23 proc. niższa niż w tym samym momencie 2019 r. Spadek powierzchni wynika przede wszystkim z zamknięć sklepów na Ukrainie i w Rosji, a także ze zmniejszenia sieci outletowej.