Stacja Food Hall podsumowuje rok

Ale Stacja to nie tylko pyszne jedzenie: to ludzie, spotkania, wydarzenia i styl spędzania wolnego czasu. Miejsce, na przestrzeni roku, nieustannie rozwijało się i ewoluowało, najpierw oddając do dyspozycji klientów hipsterski drink bar - Funky Monkey, a potem ekskluzywną bywalnię - Peron 5, oraz studio kulinarne - The Kitchen. Wreszcie, w lipcu tego roku, Stacja zadebiutowała pod gołem niebem dachu Galerii Metropolia z zupełnie nową strefą letniego relaksu, wyposażoną w elektryczne grille, dedykowany bar i zachwycający pejzaż Gdańska. Wszystko po to, by oddać do dyspozycji mieszkańców Trójmiasta miejsce spełnione, kompletne i zapewniające wielowymiarową rozrywkę.

Aby zapewnić gościom unikalne doświadczenie, nie tylko otwarto nowe przestrzenie, ale udało się też zaprosić do nich wiele znakomitych postaci ze świata kultury, takich jak piosenkarka Kasia Nosowska, dziennikarka Dorota Wellman, pisarz Janusz Leon Wiśniniewski, raper Smolasty czy popularny stand-uper - Mateusz Socha. Odbywały się też w Stacji wieczory jazzowe, eventy komediowe, imprezy klubowe i pokazy improwizacji. We współpracy z lokalnymi partnerami, Stacja gości u siebie także cykliczne wydarzenia taneczne, targi vintage, a nawet wydarzenia o charakterze rekreacyjno-sportowym, takie jak ostatni Pilates & Breakfast na dachu Galerii Metropolia.

- To był bardzo pracowity i obfitujący w wiele pozytywnych emocji rok - mówi Michael Motz, dyrektor Stacji Food Hall, prezes spółki Food Festival. - Nasza działalność doskonale wpisała się w życie lokalnej społeczności. Pomogliśmy nie tylko sobie, ale i całej Galerii Metropolia. W ciągu roku footfall w Galerii istotnie się zwiększył, tak jak i postrzeganie tego miejsca, a całe piętro, na którym się znajdujemy, wzbogaciło się o kolejne miejsca rozrywki, takie jak kręgielnia U7 czy centrum gamingowe Kinguin. Nie zamierzamy jednak na tym poprzestać i wierzymy, że nasza dalsza praca sprawi, że kolejny rok będzie jeszcze lepszy.