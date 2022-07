Stacje Elocity przy budynkach GTC

Elocity wspiera kolejne branże w dostępie do elektromobilności.

Tym razem partnerem spółki została Grupa GTC, jeden z inwestorów i deweloperów, działających na rynku nieruchomości, koncentrującym się na Polsce i stolicach krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Dzięki tej współpracy, w budynkach zarządzanych przez GTC pojawią się stacje ładowania aut elektrycznych wyposażone w oprogramowanie Elocity.

Grupa GTC działa w kilku miastach w Polsce oraz w Budpeszcie, Belgradzie, Zagrzebiu, Sofii i Bukareszcie. Dla zarządu spółki niezwykle istotne jest prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny i uwzględniający Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W czerwcu 2022 r. GTC stało się partnerem strategicznym WWF Polska, by jeszcze aktywniej edukować swoich pracowników, inwestorów, partnerów biznesowych i lokalne społeczności w kwestii ochrony środowiska naturalnego.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Jako jedyna firma z sektora nieruchomości w Polsce zostaliśmy wyróżnieni w konkursie za najlepszy raport roczny, dotyczący zrównoważonego rozwoju w swojej branży - mówi Seweryna Afanasjew, Head of Asset Management w GTC. - Otrzymaliśmy srebrną nagrodę EPRA Sustainability Best Practices, a nasze kompleksowe rozwiązania energo- i wodooszczędne wdrażane we wszystkich, istniejących i planowanych budynkach, są bardzo wysoko oceniane na rynku. Zależy nam na komforcie i łatwości korzystania z naszych budynków, więc ułatwianie naszym klientom dostępu do stacji ładowania jest dla nas swego rodzaju oczywistością. Zwłaszcza w kontekście unijnych ograniczeń, dotyczących sprzedaży aut spalinowych od 2035 roku - dodaje Afanasjew.

Stacje ładowania Elocity we wszystkich budynkach Grupy GTC

Podejście GTC do tematu ochrony środowiska naturalnego wyznacza nowe standardy dla deweloperów i zarządców nieruchomości. Aż 88% budynków Grupy posiada certyfikaty środowiskowe, a we wszystkich biurowcach w Polsce firma używa zielonej energii.

- Od dawna zachęcamy naszych klientów i najemców do korzystania z alternatywnych form transportu, takich jak hulajnogi czy rowery elektryczne - wyjaśnia Miłosz Tokarz, Asset Manager w GTC. - Wychodząc naprzeciw postawom ekologicznym, rozbudowujemy m.in. infrastrukturę dla rowerzystów. W naszych budynkach uruchamiamy punkty z kompleksowym zapleczem sanitarnym. Instalowanie stacji do ładowania aut elektrycznych to nasza inicjatywa, ale coraz częściej pytają nas o to najemcy. Zwłaszcza ci nastawieni na zeroemisyjną flotę, którzy szukając dla siebie budynku, oczekują również odpowiedniego zaplecza technicznego do jej ładowania. Dlatego postawiliśmy na współpracę z Elocity - podsumowuje Tokarz.

Jak podkreślają nasi rozmówcy, o wyborze dostawcy oprogramowania zadecydowała już istniejąca infrastruktura Elocity, doświadczenie i know-how firmy oraz możliwość dostosowania aplikacji mobilnej do szerokich planów Grupy GTC. Docelowo firma chce bowiem połączyć ją z własnym oprogramowaniem, ułatwiającym korzystanie z budynków.

- Niewiele firm z branży deweloperskiej kładzie tak duży nacisk na gospodarkę cyrkularną obiektów i zdaje sobie sprawę, że posiadanie stacji ładowania w obrębie nieruchomości już za chwilę będzie po prostu koniecznością - zaznacza Michał Baranowski, CEO Elocity. - Tym bardziej doceniamy rangę współpracy z GTC oraz możliwość współtworzenia nowych norm dla deweloperów. Dzięki elastyczności naszego modelu biznesowego i oferowanego oprogramowania będziemy mogli dostosować je do indywidualnych potrzeb i na bieżąco modyfikować wraz ze zmieniającymi się realiami branży - wyjaśnia Baranowski.

Aplikacja do zarządzania ładowaniem aut elektrycznych szyta na miarę klienta

W ramach współpracy Elocity zapewnia GTC oprogramowanie dostosowane do niestandardowych potrzeb klienta, a także dostawę i montaż stacji ładowania we wskazanych przez partnera lokalizacjach.

- Doskonale zdajemy sobie sprawę, jakie są realia pracy zarządców nieruchomości oraz deweloperów - zapewnia Michał Baranowski. - Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, nie tylko rozszerzamy obszar naszych standardowych działań, ale także dopasowujemy oprogramowanie stacji do wymagań i planów klientów. Jesteśmy bardzo otwarci na nowe rozwiązania i modyfikacje, które możemy wprowadzić do naszej aplikacji dzięki jej unikatowej budowie. Zachęcamy firmy z branży deweloperskiej do konsultowania i zgłaszania pomysłów, wychodzących poza standardowy zakres działań związanych z elektromobilnością - dodaje.