Warszawski Wola Park przygotował walentynkową propozycję zarówno dla zakochanych, jak i tych, którzy wciąż poszukują drugiej połówki.

14 lutego klienci będą mogli obejrzeć wyjątkowy stand-up Agnieszki Matan.

Także wziąć udział w speed-datingu towarzyskim.

To wszystko na terenie kompleksu Ogrody Ulricha.

Osoby, które chcą niesztampowo spędzić Walentynki powinny zajrzeć do Ogrodów Ulricha na warszawskiej Woli. W Walentynki na klientów Wola Parku czekają niezwykłe atrakcje – nie tylko romantyczne. Będzie można obejrzeć stand-up Agnieszki Matan, a także uczestniczyć w speed-datingu, przeznaczonym zarówno dla tych szukających miłości, jak i miłego towarzystwa.

14 lutego w Ogrodach Ulricha na odwiedzających czekają:

O godz. 19:00 - Stand-up Agnieszki Matan , komiczki i improwizatorki komediowej, która doktoryzuje się z miłości, a w wolnym czasie kocha taksówki i występy w warszawskich piwnicach. Agnieszka przedstawi gościom Ogrodów Ulricha komediowy występ o miłości, podczas którego nie tylko zakochani, lecz wszyscy widzowie będą mogli podzielić się swoimi romantycznymi rozterkami. Nikt nie ustrzeże się przed dociekliwymi pytaniami Agnieszki, dzięki którym Ci na pierwszych randkach poznają się lepiej, a parom z dłuższym stażem przypomną się sytuacje, które sprawiły, że ich związek stał się jeszcze silniejszy. Również single nie będą się nudzić, a może nawet znajdą swoją drugą połówkę… Występ będzie przeplatany konkursami, w których do wygrania jest coś więcej niż uśmiech.

Atrakcje w Ogrodach Urlicha.

Ogrody Ulricha to idealne miejsce spotkań nie tylko w Walentynki. Na kompleks składają się m.in. dwie zabytkowe szklarnie, które w nowej odsłonie pełnią funkcję gastronomiczną z ciekawymi konceptami restauracyjnymi oraz edukacyjno-rozrywkową z salą zabaw Fikołki. Jest to idealne miejsce zarówno do relaksu, jak i zabawy - dla całej rodziny.

Muzyka na żywo.

Odwiedzający, codziennie mogą spędzić czas w nowo zrewitalizowanych szklarniach, gdzie w otoczeniu zieleni w każdy piątek i sobotę rozbrzmiewa muzyka na żywo:

piątek 10.02 - Bart Ender & Bielak

sobota 11.02 - DJ Mt-v

piątek 17.02 - DJ Janek Duńczyk

sobota 18.02 - DJ Seb Skalski

piątek 24.02 - DJ Sima

sobota 25.02 - DJ Kamil Bryk

