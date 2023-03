Rzeszowskie centrum handlowe Millenium Hall ma nowy sklep. Do grona najemców dołączyła Stara Mydlarnia.

Naturalne kosmetyki polskiej marki Stara Mydlarnia są dostępne stacjonarnie w Rzeszowie. Nowy sklep powstał w Millenium Hall. Klienci galerii znajdą kolorowe mydełka i inne produkty do pielęgnacji.

Millenium Hall to centrum kulturalno-handlowe na Podkarpaciu. Najemcami galerii są m.in. Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, H&M, New Yorker, Reserved, House, Mohito, Sinsay, Nike, Pandora, Apart, W.Kruk, Sephora, Super-Pharm, Eurospar, Empik, Media Expert a także jedyne w Polsce południowo-wschodniej: Zara, Massimo Dutti, TK Maxx, Mango, Liu Jo, Guess, Marella, Lacoste, Intersport, SportsDirect oraz Multikino z 9 salami.

Stara Mydlarnia to sieć sklepów z naturalnymi kosmetykami do kąpieli i pielęgnacji. Marka prowadzi sprzedaż w 24. sklepach stacjonarnych i w internecie.

Stara Mydlarnia jest dostępna w:

Bydgoszcz ul. Batorego 1,

Bydgoszcz ul. Dworcowa 3,

Gdańsk, CH Auchan,

Gdynia, CH Riviera,

Kraków, Bonarka City Center,

Krynica Zdrój, Pasaż Krynicki,

Legionowo, CH Gondola,

Lębork ul. Staromiejska 25,

Łańcut ul. Danielewicza 13,

Poznań, CH Poznań Plaza,

Rumia, Port Rumia CH Auchan,

Rzeszów, Millenium Hall (poziom 0),

Wadowice ul. Lwowska 8,

Warszawa, Dworzec Centralny,

Warszawa, Chmielna,

Warszawa, Galeria FERIO,

Warszawa, CH Janki,

Warszawa, Galeria KEN Center,

Warszawa, Galeria Łomianki,

Warszawa, Galeria Młociny,

Warszawa, Auchan Piaseczno,

Warszawa, CH Atrium Promenada,

Warszawa, CH Atrium Targówek,

Warszawa, Galeria Ursynów.

