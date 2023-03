Aby uczcić nadejście wiosny, Starbucks wzbogaca swoją ofertę i zaprasza swoich gości do spróbowania propozycji kaw na zimno.

Wśród kaw w Starbucks nie mogło zabraknąć kultowego Iced Brown Sugar Oat Shaken Espresso.

Dla poszukiwaczy nowych połączeń smakowych marka przygotowała premiery na polskim rynku – Iced Toasted Vanilla Oat Shaken Espresso oraz Iced White Mocha Oat Shaken Espresso.

Po zimowym letargu wiosna budzi do życia wszystkie zmysły, sprawiając że chcemy delektować się świeżymi smakami i zapachami. To także czas, kiedy rozgrzewające napoje coraz chętniej zastępujemy ich schłodzonymi wersjami, wyczekując szczytu wiosenno-letniego sezonu. Czas na chłodne napoje w Starbucks już się zaczął i jest w czym wybierać.

Nowe i znane Iced Shaken Espresso. Fot. Mat. pras.

Już od 7 marca marka zaprasza na nową, wiosenną odsłonę napojów na zimno. Na gości kawiarni czekają trzy wyjątkowe kawy mrożone: Iced Brown Sugar Oat Shaken Espresso i Iced White Mocha Oat Shaken Espresso oraz Iced Toasted Vanilla Oat Shaken Espresso.

Nowa oferta Starbucks to nie tylko limitowane smaki napojów, ale także kawy ziarniste oraz wyjątkowe akcesoria z wiosennym motywem przewodnim, które przydadzą nam się w domu i podczas wiosennych spacerów. W marcu w kawiarniach dostępna jest limitowana edycja kawy ziarnistej Spring Season Blend. To mieszanka ziaren pochodzących z czterech różnych regionów świata: Papui Nowej Gwinei, Kolumbii, Etiopii i Sumatry. Łączy ona w sobie wyraziste nuty ciemnej wiśni oraz intensywne aromaty przypraw.

Nowością, obok której nie sposób przejść obojętnie, jest kubek wielokrotnego użytku wykonany z materiałów z recyklingu, w tym z fusów kawowych. Zaprojektowany z myślą o ograniczaniu produkcji odpadów, całkowicie nadaje się do ponownego przetworzenia. Zaprojektowany z myślą zarówno o napojach gorących, jak i zimnych. To ekologiczny must-have tej wiosny! W sezonowej kolekcji jak zawsze znajdziemy też akcesoria, tym razem w wiosennej, odświeżonej odsłonie. Są to m.in. kubki termiczne, kubki ceramiczne do delektowania się ulubioną kawą w domu, a także szeroki wybór cold cups idealnych do napojów mrożonych z nowej oferty.

