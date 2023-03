Starbucks otworzy swoją kawiarnię w Toruniu. Największa na świecie sieć kawiarni inwestuje w Toruń Plaza.

Punkt wraz z ogródkiem będzie zlokalizowany na parterze centrum handlowego Toruń Plaza przy ul. Broniewskiego.

Prace remontowe ruszą w maju br.

Starbucks to marka założona w 1971 roku w Seattle. Jej znakiem firmowym jest syrena zdobiąca każdy kubek kawy. Obecnie, w 80 krajach działa ponad 32 tys. lokali Starbucks. Marka słynie z najwyższej jakości kawy, niezliczonych możliwości personalizacji napojów i znakomitej obsługi.

W Polsce obecnie działa blisko 70 kawiarni Starbucks, a pierwszy lokal nad Wisłą powstał w 2009 roku na warszawskim Nowym Świecie. W kolejnych latach kawiarnie pojawiały się w następnych, większych miastach. Teraz przyszła kolej na Toruń. Inwestycję zaplanowano w drugim kwartale 2023.

Warto podkreślić, że będzie to pierwsza kawiarnia tej legendarnej amerykańskiej marki w Toruniu. Centrum Wsparcia Biznesu od wielu miesięcy współpracowało z inwestorem w kwestii poszukiwania odpowiedniej lokalizacji – podkreśla Łukasz Szarszewski, dyrektor CWB.

- Zawsze niezwykle cieszymy się, gdy otwieramy kawiarnie w kolejnych miastach. To dla nas wyjątkowe przeżycie, że pojawimy się w mieście w którym do tej pory nas nie było i to akurat w Centrum Toruń Plaza. To miejsce bardzo atrakcyjne, często odwiedzane przez mieszkańców, wśród których mamy nadzieję, jest wielu naszych sympatyków, z utęsknieniem czekających na swoją ulubioną kawiarnię. Naszym celem jest, aby jak najwięcej osób miało wygodny dostęp do naszej oferty oraz mogło doświadczyć wyjątkowych chwil w Starbucks. To wspaniałe obserwować jak możemy się dzielić z kolejnymi fanami naszą pasją do kawy – mówi Vedran Modrić, Regionalny Dyrektor Operacyjny Starbucks Polska.

Jest mi niezmiernie miło ogłosić, że to właśnie w Toruń Plaza powstanie pierwsza w Toruniu kawiarnia Starbucks. Punkt wraz z ogródkiem będzie zlokalizowany na parterze Centrum. Prace remontowe zaczną się w maju - mówi Monika Alicka-Yiannacos, Country Director w spółce ST Plaza Management, zarządcy obiektu Toruń Plaza.

Centrum Handlowo-Rozrywkowe Toruń Plaza to jedno z największych centrów handlowych w województwie kujawsko-pomorskim, oferujące bogaty wybór znanych i cenionych marek. Kolejnym z najemców będzie znana na całym świecie ze sprzedaży luksusowych kosmetyków marka Rituals. Punkt zajmie powierzchnię 144 mkw. na parterze CH Plaza. W ofercie marki znajduje się ponad 400 produktów inspirowanych starożytną tradycją Wschodu. Planowane otwarcie w Toruń Plaza to czerwiec bieżącego roku.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl