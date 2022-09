Starbucks wybrał nowego szefa. Będzie nim obecny dyrektor firmy Reckitt, produkującej Lysol

Nowym dyrektorem generalnym Starbucks Corp. będzie Laxman Narasimhan.

Menadżer znany jest z przywrócenia świetności środkom dezynfekującym Lysol.

Starbucks liczy, że pod rządami nowego dyrektora największa sieć kawowa na świecie również zostanie odkryta na nowo.

Starbucks Corp wybrał nowego dyrektora generalnego. Będzie nim Laxman Narasimhan, autor efektownego zmartwychwstania środków dezynfekujących Lysol. Starbucks liczy, że pod rządami nowego dyrektora największa sieć kawowa na świecie zostanie odkryta na nowo.

Kiedy Narasimhan ogłosił swoje odejście, akcje Reckitta, notowanego na giełdzie FTSE, spadły o 4 proc.

Zarządzana do tej pory przez Narasimhana firma produkuje także prezerwatyw Durex, mleko modyfikowane dla niemowląt Enfamil i syrop na kaszel, znany pod nazwą Mucinex.

Jest strategicznym i transformacyjnym liderem, z głębokim doświadczeniem w budowaniu potężnych marek konsumenckich – napisał Howard Schultz, witając Narasimhana w liście do pracowników.

Starbucks przeżywa burzliwy okres. W ubiegłym roku ponad 200 sklepów w USA przystąpiło do związków zawodowych. Ma to związek z galopującą inflacją, w obliczu której pracownicy oczekują od firmy lepszych świadczeń i płac.



Sieć zmienia także swój model biznesowy. Operując kawiarniami zachęcającymi do ​​długich wizyt, stopniowo zmienia się w miejsce mobilnego zamawiania i odbioru kawy, jednocześnie mierząc się z rosnącymi kosztami produktów i robocizny.

Ograniczenia związane z COVID, nadal obowiązujące w Chinach, znacząco spowolniły działalność amerykańskiej sieci kawowej na jednym z jej największych rynków zagranicznych.

Narasimhan dołączy do zespołu Starbucks w październiku, ale stery w firmie przejmie w kwietniu 2023 r.

Pierwszych kilka miesięcy spędzi na poznawaniu firmy i jej strategii „Reinvention”. Plan ponownego odkrycia Starbucks obejmuje wyższe wynagrodzenia dla baristów, poprawę dobrostanu pracowników i jakości obsługi klienta oraz przeprojektowanie sklepów.



Do czasu zmiany na stanowisku zarządzającego, tymczasowym prezesem i osobą kierującą firmą będzie nadal Howard Schultz, który w kwietniu br. po raz trzeci przejął kierownictwo, po przejściu na emeryturę Kevina Johnsona.

Uważny, skuteczny menadżer

Narasimhan dołączył do Reckitt we wrześniu 2019 r. Od chwili powstania firmy w 1999 r. był pierwszym zewnętrznym kandydatem, który przejął zarządu nad Reckitt.



Przeprowadził firmę przez pandemię, która pozwoliła na zwiększenie sprzedaży produktów prozdrowotnych, higienicznych i sanitarnych. Ostatnio doświadczył także kryzysu związanego z mieszankami mleka dla niemowląt w Stanach Zjednoczonych. Sytuacja zakończyła się wzrostem wyniku rocznego, prognozowanego na początek br.



55-latek wcześniej pracował w PepsiCo, jako globalny dyrektor handlowy. Po tym, jak skutecznie pomógł zrewitalizować firmę po spadku wartości sprzedaży zyskał sobie uznanie inwestorów.

Przyjął bardzo wyważone podejście do strategii. Nie działał forsownie lecz bardzo systematycznie, co pomogło wszystko naprawić - powiedział Ashish Sinha, menedżer portfela akcji w Gabelli Asset Management, który jest akcjonariuszem Reckitt.

Starbucks zapowiedział, że w okresie przejściowym Narasimhan będzie spędzał czas z Schultzem i zespołem zarządzającym, pracując jako barista, spotykając się z pracownikami, a także odwiedzając zakłady produkcyjne i farmy kawy.

Chociaż jesteśmy zaskoczeni, że Starbucks wybrał następcę spoza sektora, to jesteśmy optymistami. Wierzymy, że globalne perspektywy pana Narasimhana jako dyrektora generalnego międzynarodowej spółki giełdowej i doświadczenie w branży napojów w PepsiCo będą dobrze służyć Starbucks w kolejnym okresie – podsumował Andrew Charles, analityk Cowen.



Po ogłoszeniu nowego zarządzającego kurs akcji sieci kawowej Starbucks niewiele się zmienił, zyskując mniej niż 1 proc.

Od powrotu Schultza na stanowisko tymczasowego prezesa akcje największej sieci kawowej świata spadły o 24 proc.