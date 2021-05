Startuje nowy sklep w Galerii Zielone Wzgórze

TEDi rozwija sieć sklepów w Polsce.

Galeria Zielone Wzgórze, należąca do firmy Carrefour, to jeden z najpopularniejszych obiektów handlowych w Białymstoku. Poza hipermarketem Carrefour, na klientów czeka tu pierwszy w mieście sklep TEDi oraz najnowszy koncept sklepu Pepco.

- Pierwszy sklep TEDi w Białymstoku, to z jednej strony kolejny przykład poszerzania oferty dla naszych klientów, w tym przypadku Galerii Zielone Wzgórze a z drugiej, to rozszerzenie współpracy z siecią TEDi, która była możliwa dzięki sukcesowi sklepu w Kaliszu - mówi Ewa Karska, dyrektor Działu Galerii Handlowych Carrefour Polska.

- W bardzo trudnym, z uwagi na ograniczenia pandemiczne, dla handlu czasie każde otwarcie nowego sklepu czy lokalu cieszy podwójnie i jest potwierdzeniem zaufania jakim darzą nas najemcy - dodaje Ewa Karska.

Działa tu również największy w Białymstoku oraz regionie, salon Sinsay Limitless, czyli najnowszy koncept sklepów tej popularnej marki odzieżowej. Fani piłki nożnej znajdą tu firmowy sklep Jagiellonii Białystok - Jaga Fun Shop. Na amatorów żywności ekologicznej czeka Organic Farma Zdrowia a przysmaki regionu oferuje Podlaska Chata. W Galerii klienci znajdą też wiele innych sklepów znanych marek, punkty gastronomiczne i usługowe. Samochód można wygodnie zaparkować na jednym z ponad 1000 miejsc parkingowych.

Carrefour jest w Polsce właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230 000 GLA. To galerie w dużych i średnich miastach, które łączy doskonała lokalizacja oraz zróżnicowana i dopasowana do lokalnych potrzeb oferta sklepów. Obiekty te przeszły w ostatnich latach modernizacje by zapewnić klientom bezpieczne i przyjemne zakupy, a najemcom nowe możliwości rozwoju.