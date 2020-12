Startuje oferta publiczna Answear.com

Answear.com rozpoczyna Pierwszą Ofertę Publiczną Akcji. Z emisji nowych akcji Spółka oczekuje pozyskać ok. 65 mln zł na dalszy rozwój, a wartość całej Oferty może wynieść nawet do 159 mln zł. Zapisy dla inwestorów indywidualnych będą prowadzone w dniach 10‑17 grudnia.

- Dziś startuje nasza Oferta Publiczna, której zakończenie planujemy do 23 grudnia, kiedy ma nastąpić przydział akcji. Debiut na GPW zakładamy w pierwszych dniach stycznia 2021. Wierzymy, że dzięki wsparciu inwestorów będziemy mogli kontynuować dynamiczny rozwój Answear.com. Z emisji nowych akcji chcemy pozyskać ok. 65 mln zł wpływów netto. Lwią część kwoty zamierzamy przeznaczyć na powiększenie oferty produktowej oraz wydatki marketingowe. W planach mamy też wydatki na rozwój działalności na nowych rynkach, rozwój marki własnej oraz inwestycje w infrastrukturę magazynową oraz IT – komentuje Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.

W ramach IPO zaoferowanych jest od 1.000.000 do 1.841.000 nowo emitowanych akcji serii D. Dodatkowo w skład oferty wchodzi do 2.523.500 akcji serii A należących do funduszu MCI.PrivateVentures FIZ (subfundusz MCI.TechVentures 1.0), stanowiących do 16,44 proc. kapitału spółki i uprawniających do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie istniejące akcje Spółki, w tym należące do Forum X FIZ oraz MCI.PrivateVentures FIZ, oraz nowo emitowane akcje serii D mają w intencji Spółki zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW (na warunkach określonych w Prospekcie). Globalnymi Koordynatorami oferty, prowadzącymi księgę popytu jest mBank oraz Trigon Dom Maklerski. Finalny skład konsorcjum detalicznego zostanie ogłoszony do 10 grudnia.

Cenę maksymalną dla jednej akcji ustalono na 36,5 zł. Oznacza to, że łączna wartość Oferty może wynieść nawet 159 mln zł i implikuje potencjalną wycenę całej Spółki na poziomie około 645 mln zł.

Answear.com to założony w 2011 e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Spółka prowadzi obecnie działalność w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji, Ukrainie oraz Węgrzech. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30 % udziału w całkowitych przychodach Spółki. Answear w najbliższych latach planuje kontynuować ekspansję zagraniczną. Plany rozwoju obejmują wejście platformy do: Rosji, Kazachstanu, Chorwacji, Słowenii, Grecji, Litwy, Łotwy, Estonii, Serbii, Mołdawii oraz Bośni i Hercegowiny. Wszystkie wymienione rynki będą mogły być obsługiwane na analogicznych zasadach jak pozostałe, czyli z magazynu centralnego pod Krakowem.