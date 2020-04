Stary Browar przeniósł tradycję do internetu

Stary Browar podjął decyzję o przeniesieniu jednej ze swoich najważniejszych sezonowych akcji marketingowych do internetu. W weekend poznańskie centrum uruchomiło online’owy sklep z wielkanocnymi figurkami zajęcy - jednym z symboli Starego Browaru. To przykład, jak centra handlowe mogą modyfikować strategie komunikacyjne, aby utrzymać pozytywne relacje z klientami w czasie ograniczeń handlu wymuszonych pandemią COVID-19.

Jednym z najważniejszych działań Starego Browaru w zakresie kreowania customer experience jest, obok efektownych dekoracji w okresie przed świętami Bożego Narodzenia, produkcja i sprzedaż wielkanocnych zajęcy. Figurki pojawiają się w przestrzeni centrum w nowych aranżacjach i kolorach każdej wiosny, a w weekendy poprzedzające Wielkanoc trafiają do sprzedaży. Klienci mogą kupić zajączki wyłącznie stacjonarnie, w centrum handlowym. To jeden z marketingowych projektów Starego Browaru przyciągających co roku tysiące zainteresowanych. Kolejki po zakup zajęcy ciągną się przez całe centrum, klienci ustawiają się w nich jeszcze przed otwarciem sklepów. Sprzedaży figurek towarzyszą inne atrakcje, m.in. warsztaty malowania zajęcy dla dzieci i promocja w regionie.

- Udało nam się coś, do czego chyba nie aspirowało żadne centrum handlowe w Polsce - stworzyliśmy tradycję - mówi Joanna Tupalska, dyrektor marketingu Starego Browaru. Można powiedzieć “lokalną”, ale po nasze zające przyjeżdżali klienci z całej Polski, wiele figurek trafiło też zagranicę. W tym roku wyznaczone wcześniej daty sprzedaży zajęcy zbiegły się z wprowadzeniem ograniczenia działalności handlowej w galeriach. Stanęliśmy przed dylematem, jak naszą wielkanocną tradycję podtrzymać - mówi Tupalska. Z oczywistych przyczyn sprzedaż stacjonarna nie wchodziła w grę. Planowaliśmy przełożyć akcję, ale głos zabrali klienci - otrzymaliśmy lawinę wiadomości z prośbami o organizację zdalnej sprzedaży zajęcy jeszcze przed Świętami.

W odpowiedzi na dobitny głos swoich odbiorców o potrzebie alternatywnej formy sprzedaży wielkanocnych figurek, Stary Browar uruchomił sklep online. Klienci mogą w nim zamówić z dostawą do domu zające z limitowanej edycji kolorystycznej na 2020 rok. Jako pierwsi dostęp do internetowego sklepu Starego Browaru otrzymali właściciele Czarnych Kart Stałego Klienta. Uczestnicy programu lojalnościowego mogli zakupić figurki dzień przed oficjalnym rozpoczęciem sprzedaży.