Miks marek fashion poznańskiego centrum Stary Browar wzmocniły ostatnie premiery. W Pasażu otwarto efektowny butik La Mania i pierwszy w regionie sklep z męską odzieżą Boggi Milano.

Salon BOSS zyskał kompletnie nową aranżację zgodną z najnowszym konceptem kultowego brandu.

Butik La Mania pojawił się w Starym Browarze.

Nowe otwarcia idealnie zbiegają się z początkiem nowego sezonu modowego. – Weszliśmy w czas powakacyjnego powrotu do biura, szkoły, uczelni i miejskiego życia towarzyskiego, dlatego odświeżamy szafy nowymi elementami jesiennej garderoby – mówi Renata Gralec, Dyrektor Centrum Stary Browar. Kolekcje La Mania, Boggi Milano i BOSS doskonale odpowiadają na potrzeby osób, które szukają jakościowej, smacznej designersko odzieży, starannie wykonanej, z dobrych materiałów. To marki umiejętnie czerpiące z modowej klasyki i nowoczesnych trendów, zarazem szykowne, jaki i energetycznie świeże z kolorystyką tego sezonu: od oliwki, karmelu, złota, czerni do magenty. Boggi Milano i La Mania to debiuty w Poznaniu, więc tym bardziej cieszymy się, że ich salony są właśnie u nas – podkreśla.

Każdy z nowych sklepów przygotował dla klientów przestrzeń odzwierciedlającą charakter marki oraz oddanie jakości i elegancji. Aranżacja butiku La Mania przyciąga uwagę klientów jeszcze przed wejściem. Minimalistyczna witryna eksponuje rozświetlone bielą wnętrze z designerskim wyposażeniem: opływowym regałem, skórzanymi fotelami, kamiennym stołem. Boggi Milano zachwyca już od progu – dosłownie, dzięki złotemu logo wkomponowanemu w posadzkę na wzór mediolańskich butików. Klimat wnętrzu w kolorach ziemi nadają materiały: kamień, drewno i metal, a geometryczna tapeta i stołowe lampy to ukłon w stronę włoskich wnętrz w stylu mid-century. Salon BOSS w Pasażu przeszedł wielką metamorfozę. Na powierzchni ponad 470 mkw wprowadzono najnowszy koncept marki. Nowoczesne wnętrze ocieplają naturalne materiały i kolory. Przemyślany merchandisingowo w detalu design jest subtelną sceną dla wyeksponowania produktu. – Marki przykładają wielką wagę do projektów wnętrz nowych salonów. Aranżacja nie jest już tylko neutralnym tłem dla produktów, a składową większego uniwersum. Design stacjonarnych konceptów to dziś istotne narzędzie komunikacji DNA marki, element brand experience. Personel Boss powitał nas w dniu otwarcia słowami „witamy w raju” – to pokazuje, że są dumni z efektu i świadomi wrażenia, jakie robi nowy store concept. Nie można się z nimi nie zgodzić, wyszło zjawiskowo – podkreśla Renata Gralec.

Zbudowaliśmy rozpoznawalną destynację mody premium. Grupa klientów zainteresowanych tą częścią oferty stale rośnie, dlatego jesteśmy postrzegani jako topowa poznańska lokalizacja wśród firm z markami o podobnym pozycjonowaniu – mówi Renata Gralec.

Stary Browar poszerza także inne segmenty tenant-mix. W Strefie Codziennych Zakupów w Atrium otwarto w zeszłym tygodniu egzotyczne delikatesy Golden Turtle. Trwają przygotowania do kolejnych jesiennych premier. Swój salon w Pasażu otworzy włoska marka kosmetyków naturalnych L'Erbolario. W tym samym skrzydle powstaje sklep convenience Żabki – efekt lokalnej współpracy z poznańską centralą brandu.

