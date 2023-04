Wybudowany przez Grażynę Kulczyk, a potem sprzedany funduszowi Deutsche Asset & Wealth Management, Stary Browar w Poznaniu szykuje się na świętowanie 20. rocznicy istnienia. O zmianach w galerii handlowej opowiada Magdalena Kowalak.

Stary Browar w Poznaniu – centrum handlu i sztuki – zostało otwarte 5 listopada 2003 roku.

W tym roku Stary Browar będzie świętować 20. urodziny.

Z tej okazji Stary Browar szykuje szereg imprez dla swoich klientów, w tym m.in. wystawę związaną z tematem mody.

W planach zmiany w obiekcie. Największą będzie otwarcie zupełnie nowej strefy restauracyjnej, która kompletnie odmieni ofertę i przestrzeń drugiego piętra Pasażu.

W Starym Browarze będą też nowe sklepy. Poznański obiekt utrzymuje wskaźnik wolnej powierzchni poniżej średniej rynkowej.

Czy w Starym Browarze na wiosnę zapowiadają się nowe otwarcia sklepów?

Magdalena Kowalak, prezeska spółki zarządzającej Starym Browarem: Dosłownie kilka dni temu zakończył się remont salonu marki Pinko, będący elementem uzgodnień dotyczących kontynuacji umowy. W kolejnych miesiącach swoje premiery będą miały kolejne dwie marki, wpisujące się w trend świadomej mody, przedstawimy też klientom nową markę odzieży męskiej. Nad kolejnymi premierami intensywnie pracujemy. Największą zmianą w tym roku będzie otwarcie zupełnie nowej strefy restauracyjnej, która kompletnie odmieni ofertę i przestrzeń drugiego piętra Pasażu.

Ile wolnej przestrzeni do wynajęcia ma jeszcze centrum handlowe?

Wskaźnik wolnej powierzchni w Starym Browarze utrzymuje się na bezpiecznym poziomie kilku procent i niezmiennie jest poniżej średniej rynkowej, zdecydowanie poniżej średniej dla Poznania. Częściowo ta wolna powierzchnia wiąże się z ciągle wdrażanymi zmianami – relokacjami, powiększeniami, premierami nowych marek, itp. Nie zawsze udaje się zgrać terminy zakończenia umów z planowanymi remontami.

Marki, szczególnie modowe, wolą otwierać się z początkiem nowego sezonu, inne mają wprost określone „okna inwestycyjne” przypadające np. na okres wakacji, lub harmonogramy otwarć, które musimy respektować.

Na komercjalizację wpływa też transformacja modeli biznesowych poszczególnych marek, zmieniających się w odpowiedzi na sytuację rynkową i preferencje konsumentów.

Dobrym przykładem są dwie duże zmiany w Starym Browarze z ostatnich lat: przeprowadzka Oysho do dwukrotnie większego lokalu, a z drugiej strony zmniejszenie powierzchni Empiku połączone z wprowadzeniem nowego konceptu Future Store z szeregiem rozwiązań wielokanałowych. To ciekawy przypadek, ponieważ mimo redukcji przestrzeni sklepu, oferta nowego Empiku jest dużo bogatsza, ciekawsza i łatwiej się w niej odnaleźć, pojawiły się nowe kategorie produktów i usługi łączące handel offline z online – tego oczekują klienci. Drugi element wpływający na wskaźniki komercjalizacji wiąże się z trwającym remodelingiem oferty drugiego poziomu w Pasażu i nowym projektem Food Hall, wdrażanym bezpośrednio przy kinie. Ogromna, kilkuletnia inwestycja z dużą przebudową i wymianą wszystkich instalacji właśnie dobiega końca, przygotowujemy się do otwarcia.

Co jeszcze wpływa na komercjalizację Starego Browaru?

Trzecia kwestia, która mocno wpływa na poziom wolnej przestrzeni, to zła kondycja niektórych najemców, spowodowana rosnącą konkurencją ze strony e-handlu, pandemią i lockdownami oraz problemami z łańcuchami dostaw, inflacją i zmieniającymi się preferencjami klientów. Liczba upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych istotnie wzrosła w ostatnich latach, co wiele mówi o kondycji całej branży. Jako zarządca musimy reagować na takie sytuacje ad hoc, czyli bez wyprzedzenia i „rezerwy” czasu na znalezienie następcy i negocjacje z nim, niezależnie od prowadzonych planowych procesów komercjalizacji. Oferta centrum musi być regularnie aktualizowana, podążać za oczekiwaniami klientów.

Czy któryś z najemców zamierza rezygnować z miejsca w obiekcie?

Mamy do czynienia z rezygnacjami – tak było zawsze, widać jak zmieniła się oferta centrum na przestrzeni minionych 20 lat. Obserwujemy jednak, że ta liczba w ostatnim czasie wzrosła, o przyczynach wspomniałam już wcześniej: marki zmieniają strategię sprzedaży, m.in. decydując się na zmniejszenie liczby sklepów stacjonarnych na rzecz rozwoju kanałów e-commerce. Wiele marek u nas obecnych zupełnie wycofała się z rynku polskiego, została wchłonięta przez większych graczy lub przeniosła do internetu (np. Gino Rossi, L37).

Mamy do czynienia z rezygnacjami – tak było zawsze, widać jak zmieniła się oferta centrum na przestrzeni minionych 20 lat. Obserwujemy jednak, że ta liczba w ostatnim czasie wzrosła.

Są to procesy, na które nie mamy wpływu jako centrum, a musimy się mierzyć z ich konsekwencjami.

Rezygnacja z kontynuacji umowy nie zawsze oznacza ostateczne zakończenie współpracy z marką – czasami nie jesteśmy w stanie w danym momencie sprostać oczekiwaniom brandów, związanych z powiększeniami lub zmniejszeniami, dlatego marki znikają ze Starego Browaru i wracają po jakimś czasie, kiedy już jesteśmy w stanie zaoferować stosowny lokal. Na to wszystko nakłada się jeszcze wydłużony proces decyzyjny o nowych otwarciach. W czasach niepewności związanych z pandemią, wojną, inflacją czy rosnącymi cenami energii takie decyzje są znacznie dłużej analizowane i zapadają rzadziej.

Stary Browar

Czy w Starym Browarze planowane są dla klientów lub najemców zmiany w dostępności lub komforcie odwiedzin osób z dodatkowymi potrzebami?

Obok premier nowych marek, cały czas realizujemy projekty, których celem jest zwiększenie komfortu naszych klientów, wygody korzystania z przestrzeni centrum i polepszenie doświadczeń zakupowych. Właśnie zakończyliśmy dwie takie realizacje. Pierwsza to budowa nowej windy w Atrium, dzięki której szybciej można dotrzeć m.in. do food courtu. To istotna zmiana w kontekście dostępności dla osób z niepełnosprawnościami czy odwiedzających Stary Browar z małymi dziećmi. To właśnie tej grupie dedykowany jest drugi projekt – budowa nowego pokoju rodzinnego z toaletą w Pasażu. Takie miejsca z powodzeniem działają u nas od kilku lat w Atrium. W pokoju rodzinnym opiekunowie mogą komfortowo przewinąć i nakarmić niemowlę czy małe dziecko – do dyspozycji mają mikrofalówkę i wygodny fotel. Klienci bardzo doceniają takie udogodnienia.

Co będzie priorytetem dla obiektu w 2023 roku? Pod jakim znakiem mają przebiegać kolejne miesiące?

W listopadzie świętujemy 20. urodziny Starego Browaru. Program urodzinowy zbudowaliśmy tak, aby promować właśnie te najważniejsze składowe naszego DNA. Jedną z głównych atrakcji związanych z jubileuszem będzie wrześniowe otwarcie wystawy poświęconej jednej z największych osobowości w historii mody. To projekt, który przygotowujemy we współpracy z międzynarodowymi partnerami, jestem pewna, że ta ekspozycja przyciągnie do Starego Browaru gości z całego kraju i z zagranicy. To, że możemy być gospodarzem tak prestiżowych wydarzeń, jest owocem wieloletnich doświadczeń w produkcji multidyscyplinarnych eventów, a nasza Galeria na Dziedzińcu ma status cenionej instytucji kultury. Bardzo się cieszę, że to właśnie w urodzinowym roku otworzymy nową strefę restauracyjną Food Hall. To nowoczesny, designerski hub konceptów w stylu slow, z kuchniami świata i koktajl barem – miejsce, które będzie żyło od rana wieczora, przez cały tydzień. To największa zmiana w ofercie w ostatnich latach, na której zyskają wszyscy nasi najemcy.

Magdalena Kowalak – prezeska spółki zarządzającej centrum handlowym Stary Browar w Poznaniu, doktor nauk ekonomicznych, ekspert w dziedzinie finansów i zarządzania obiektem komercyjnym. Do zespołu Starego Browaru w Poznaniu dołączyła w 2010 roku, początkowo w roli dyrektora finansowego i członkini zarządu. Od 9 lat samodzielnie stoi na czele zespołu kierującego finansami, leasingiem, administracją, marketingiem i obsługą techniczną poznańskiego centrum – jednego z najbardziej unikalnych obiektów handlowych w Polsce.

Stary Browar w Poznaniu, wybudowany przez Grażynę Kulczyk, ma blisko 200 sklepów, kilkadziesiąt restauracji i kawiarni, klimatyczne wnętrza wystawiennicze i eventowe, 8 sal kinowych, klub muzyczny i zabytkowy park - a wszystko to w jednym miejscu w ścisłym centrum Poznania, w niezwykłych przestrzeniach architektonicznych XIX-wiecznego browaru Huggera. Klienci znajdą w galerii Smyk, Vangraf, Empik, Ochnik, Modivo, Guess, Apart, Super-Pharm, Bytom, Calzedonia, CCC, Duka, Ecco, Gatta, H&M i Intimissimi.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl