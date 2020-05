Stary Browar z unikalnym konceptem inspirowanym skandynawskim stylem

Otwarcie stałego showroomu Volvo Firma Karlik w Starym Browarze jest rezultatem owocnej, kilkuletniej współpracy między marką a poznańskim centrum. Firma Karlik kilkakrotnie organizowała w przestrzeni Browaru ekspozycje samochodów Volvo, w 2016 przez miesiąc prowadziła tu pop-upowy showroom, była także partnerem Klubu Klientów Starego Browaru.

Te formy współpracy pozwoliły na wzajemne poznanie potrzeb, zbudowanie relacji z klientami, a w końcu - otwarcie stałego salonu - mówi Renata Gralec, Dyrektor Centrum Stary Browar. Z Firmą Karlik łączą także wspólne wartości: miłość do designu, zaangażowanie w życie lokalnej społeczności: biznesowe i kulturalne.

Nowy showroom Volvo zlokalizowany jest na parterze Pasażu. Centralne miejsce w salonie zajmują samochody Volvo. Urozmaiceniem ekspozycji jest prezentacja produktów z autorskich linii Volvo Lifestyle: biżuterii pARTs, tworzonej ze zużytych części samochodów Volvo, torby szyte ze zużytych banerów reklamowych i akcesoria samochodowe. Okres otwarcia wzbogaca ekspozycja aut przed lokalem - na tzw. Placu Czterech Kolumn.

Showroom Volvo w poznańskim centrum różni się od salonów Firmy Karlik w innych lokalizacjach. To nie pierwsza marka, która na potrzeby otwarcia swojego salonu w Starym Browarze zdecydowała się stworzyć dedykowany koncept - podkreśla Renata Gralec. Firmy świetnie wyczuwają, że współtworzą centrum handlowe z unikalną ofertą i wychodzą z propozycjami niestandardowych lub wręcz eksperymentalnych formatów. Doceniają to klienci, którzy wiedzą, że u nas nawet dobrze znane marki zaskoczą ich niekonwencjonalnym ujęciem.

Architektura showroomu to odzwierciedlenie wartości Volvo i skandynawskiego dziedzictwa stylu. W przestrzeni wypoczynkowej dla klientów przygotowano wygodną kanapę i fotele zaprojektowane specjalnie dla Volvo przez szwedzką firmę Senab. Odwiedzających nas gości zachęcamy do kultywowania szwedzkiego rytuału FIKA, oznaczającego przerwę w codziennych obowiązkach na filiżankę kawy - mówi Grzegorz Urbański, PR & Communication Manager Volvo Firma Karlik. Od ponad dwóch lat prowadzimy bloga www.madebykarlik.pl, gdzie przybliżamy świat Volvo. Mini serial #KarlikOnTour to ponad 20 odcinków w postaci wpisów i materiałów video opowiadających o LAGOM, szwedzkiej sztuce życia w harmonii oraz OMTANKE, czyli trosce o zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko naturalne. Wszystkie te materiały można obejrzeć na jednym z ekranów w showroomie.