Stary Browar zdradza, że finalizuje kontrakty z kilkoma nowymi markami

Na pozytywny bilans wpłynęły m.in. nowości w ofercie oraz skuteczne projekty marketingowe, które przyciągnęły klientów na jesienne i przedświąteczne zakupy - informują przedstawiciele obiektu.

Mimo wielu ograniczeń związanych z pandemią, w Starym Browarze już w czerwcu udało się zrównać obroty z wynikami z czerwca 2019 r.

Poznański Stary Browar w okresie przedświątecznych zakupów uruchomił kanał na TikTok.

– Kolejne miesiące przyniosły dalszą poprawę i poziom obrotów wyższy nawet o kilkanaście procent w sierpniu i październiku w porównaniu do analogicznych miesięcy z 2019 r. – mówi Magdalena Kowalak, prezes spółki zarządzającej Starym Browarem. Na te sukcesy złożyła się efektywna współpraca z najemcami, premiery ciekawych marek, a także szerokozasięgowe kampanie marketingowe oraz działania i treści inspiracyjne, które przyciągnęły klientów na zakupy, m.in. w okresie Black Friday i przygotowań do Świąt.

Remedium na zmiany nastrojów konsumenckich

Otwarcie Maxi Zoo oraz powiększonej prawie dwukrotnie drogerii Rossmann to istotne zmiany w strefie codziennych zakupów, jakie zrealizowano w czwartym kwartale 2021 r. „Q4” to także seria premier konceptów zlokalizowanych w innych częściach poznańskiej galerii: pierwszy w Poznaniu sklep Newbie, salon Partyland z akcesoriami do organizacji przyjęć, autorska cukiernia DESEO Patisserie & Chocolaterie oraz Yankee Candle z szeroką ofertą świeczek i zapachów.

– Nowości wprowadzone do oferty w czwartym kwartale odpowiadają na potrzeby i zainteresowania różnych grup klientów Starego Browaru – mówi Renata Gralec, dyrektor centrum. – Każda z marek, która dołączyła do grona naszych najemców, w swoim sektorze wyróżnia się jakością asortymentu i konceptu, tym samym przyczyniając się do zwiększenia zainteresowania odwiedzinami w naszym Centrum i skorzystania także z innych części oferty. Działa efekt synergii – dodaje

