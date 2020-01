Statystyki Blue City poszybowały

2019 rok przyniósł w Blue City kolejne zmiany, które wzmocniły pozycję centrum na warszawskim rynku handlowym oraz wpłynęły na wzrost odwiedzin centrum prawie o 10%, pomimo większej liczby niedziel niehandlowych. Natomiast liczba klientów przychodzących do centrum w niedziele z zakazem handlu wzrosła nawet dwukrotnie. Wszystko to Blue City zawdzięcza dalszemu rozszerzaniu unikatowej na rynku oferty rozrywkowej, gastronomicznej i handlowej.

W 2019 r. otwarto pierwsze i najnowocześniejsze w Warszawie kino Helios z komfortowymi salami Dream oraz park rozrywkowo – sportowy TEPfactor. Od dwóch lat Blue City oferuje powiększoną i wzbogaconą o nowe edukacyjne zabawy salę zabaw dla dzieci Inca Play.

Dużym wydarzeniem handlowym było otwarcie oczekiwanego przez klientów, pierwszego w Warszawie, a zarazem wzorcowego supermarketu EUROSPAR, który zastąpił Piotra i Pawła. Pojawiły się również takie sklepy jak: Wittchen, Olsen, Lillow, Tezenis, Spiżarnia Zdrowia oraz The House of Cheese. Przybyło również nowych lokali gastronomicznych: debiutujący na rynku koncept restauracyjny Societa!, restauracja Azia, Papa Diego, Van Dog oraz Helios Cafe, a także Bistro i Cafe IKEA. Dodatkowych powodów do odwiedzin dostarczyły organizowane przez Blue City imprezy: Jarmark Produktów Regionalnych, Shop Local, Black Friday, Kids Challenge by Egurrola Dance Kids, Rajdowe Lato w Mieście, finał WOŚP i wiele innych. Wraz ze zmianami w Blue City, zmieniła się strona internetowa centrum, na której pojawiły się nowe funkcjonalności.

- W ten sposób odpowiadamy na potrzeby klientów, które są związane z nowoczesnym stylem życia. Obecnie dla wszystkich nas ważny jest czas i wygoda, dlatego chcemy realizować wszystkie codzienne sprawy w jednym miejscu – zrobić różnorodne zakupy, przyjść do lekarza, do banku, czy na pocztę, kupić bilety, ale również dobrze zjeść, przyprowadzić dzieci do sali zabaw, pójść na zajęcia fitness lub spędzić dobrze czas ze znajomymi mając do wyboru wiele atrakcji rozrywkowych. Wszystko to proponuje Blue City – mówi Yoram Reshef, wiceprezes zarządu Blue City.

W nowy rok centrum weszło z nową odsłoną kampanii reklamowej „Funtastic Blue City”, promującą unikatowe sklepy i miejsca rozrywki. W reklamach kolorowe kropki z logo Blue City stają się prawdziwymi bohaterami pokazującymi miejsca i atrakcje, które spotkają klientów tylko w Blue City.

W bieżącym 2020 roku Blue City również będzie intensywnie pracować nad rozszerzeniem oferty i wprowadzeniem wielu nowych udogodnień. W planie jest m.in. modernizacja oraz powiększenie strefy restauracyjnej, ale także remont toalet, nowa organizacja ruchu i odnowienie parkingów oraz niezbędne inwestycje w infrastrukturę techniczną.