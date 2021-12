Stokrotka otworzy w grudniu 25 sklepów

Obecnie sieć posiada 784 placówki.

Wszystko wskazuje więc na to, że jeszcze w tym roku Stokrotka uruchomi sklep numer 800.

Nowe sklepy zostaną otwarte w 9 województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim. Będą to zarówno duże miasta jak i mniejsze miejscowości. I tak, Stokrotki powstaną m.in. w Łodzi (cztery sklepy), Gdańsku i Warszawie (po trzy), czy Krakowie. Nowe sklepy zaproszą także klientów w Sierpcu (mazowieckie), Ciasnej (śląskie) i Sitańcu (lubelskie). Wśród 25 nowych sklepów znajdą się zarówno supermarkety, markety jak i placówki w formacie express.

- Zapowiada się bardzo pracowity grudzień, ale nie jesteśmy tym zaskoczeni, bo każdego roku, ostatnie miesiące to bardzo intensywny czas, kiedy otwieramy kolejne sklepy. W ciągu roku, z różnych powodów, przesuwaliśmy terminy uruchomienia niektórych sklepów, ale doszliśmy do punktu, którego przesuwać już nie możemy i nie chcemy. Nie ukrywam, że mamy bardzo ambitny plan otwierania nowych Stokrotek, ale jako organizacja jesteśmy do tego przygotowani i go zrealizujemy. Wśród grudniowych wydarzeń będzie również to wyjątkowe, otwarcie sklepu numer osiemset – mówi Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu Stokrotki, dyrektor sprzedaży i marketingu.

Plany Stokrotki na 2021 rok przewidywały otwarcie ok. 100 sklepów i wszystko wskazuje na to, że zostanie to osiągnięte. Warto przypomnieć, że w poprzednim roku sieć rozwijała się w podobnym tempie, kiedy to w 2020 roku otworzyła 93 sklepy we wszystkich prowadzonych przez siebie formatach.

- Utrzymanie tak dużej dynamiki rozwoju organicznego naszej sieci niezbicie pokazuje naszą sprawność i elastyczność na każdym etapie tego procesu: od poszukiwania lokalizacji, jej oceny, przez proces inwestycyjny aż do momentu otwarcia, czyli mówiąc obrazowo „zakwitnięcia” kolejnej Stokrotki w nowym miejscu – mówi Mirosław Wawryszczuk.