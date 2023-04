Z oferty Stokrotki online można skorzystać już w ponad 70 lokalizacjach w Polsce. To dowód na to, że ta forma zakupów przypadła naszym klientom do gustu. Dzięki takim promocjom jak ta z darmową dostawą, coraz więcej osób, może przekonać się, jak wygodnym i szybkim rozwiązaniem są zakupy spożywcze w naszym sklepie internetowym – mówi Daria Raganowicz, specjalista ds. PR i komunikacji zewnętrznej Stokrotki.