Sklepy szukają nowych formatów, by zatrzymać dotychczasowych i przyciągnąć nowych klientów. Stokrotka dołącza do trendów: sklep dostarczy produkty zakupione online do wskazanego przez klienta miejsca.

Klienci robiący zakupy w sklepie internetowym Stokrotki mają dostęp do kilku tysięcy artykułów.

Daje to duże i różnorodne możliwości wyboru – takie jak w sklepie stacjonarnym.

Zakupy można również odebrać w wybranej placówce stacjonarnej sieci. Z oferty Stokrotki online można skorzystać już w ponad 70 lokalizacjach w Polsce. To dowód na to, że ta forma zakupów przypadła naszym klientom do gustu. Dzięki takim promocjom jak ta z darmową dostawą, coraz więcej osób, może przekonać się, jak wygodnym i szybkim rozwiązaniem są zakupy spożywcze w naszym sklepie internetowym – mówi Daria Raganowicz, specjalista ds. PR i komunikacji zewnętrznej Stokrotki. Czytaj więcej Stokrotka szybko się rozwija. Rosną też marze własne sieci Zakupy na stronie www.sklep.stokrotka.pl można zrobić o dowolnej porze. Natomiast dostawy realizowane są od poniedziałku do soboty, w wybranym przez klienta przedziale czasowym.

