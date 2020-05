Stop Shop Siedlce przyciągnął klientów i najemców

Do grona dodatkowych sklepów, w których można robić zakupy od pierwszych dni maja dołączyły: Świat Zabawek, Jysk, CCC, Pepco, Deichmann, Martes Sport, Smyk, KIK, TEDi, Kakadu oraz Vision Express. Natomiast trzy marki LPP w tym projekcie, tj. Sinsay, House i Cropp, a także Diverse, otworzyły swoje sklepy w dniu dzisiejszym (15 maja), Euro RTV AGD otwiera się jutro (16 maja). Pomimo niepełnego funkcjonowania nowego obiektu i restrykcji w zakresie liczby osób w sklepach, STOP SHOP Siedlce w pierwszym tygodniu po uwolnieniu handlu (od 4 maja) odwiedziło prawie 44 tys. klientów.

STOP SHOP Siedlce otwarty oficjalnie został w dniu 26 marca br., w okresie największego natężenia pandemii COVID-19. W pierwszej fazie, w ramach tej nowej inwestycji swoją działalność rozpoczęły sklepy, które zgodnie z decyzjami rządowymi, były do tego uprawnione, tj. Biedronka, Hebe, Dealz, a następnie Rossmann. Otwarcia kolejnych lokali sprawiły, że siedlecki park handlowy funkcjonował na ok. 65% „swojej mocy” (przy tym wskaźniku otwarć liczony był „footfall” pierwszego tygodnia, od 4 maja). Natomiast, po otwarciu sklepów trzech marek LPP – Sinsay, House, Cropp jak również Diverse oraz Euro RTV AGD, wskaźnik funkcjonujących lokali w siedleckim STOP SHOP-ie wzrośnie do łącznie 80%. Rozpoczęcie sprzedaży przez pozostałych, ostatnich najemców planowane jest w najbliższym czasie.

- Zakładając wszystkie aktualne okoliczności, jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu odwiedzalności w pierwszym tygodniu funkcjonowania naszego siedleckiego STOP SHOP-u. Wynik prawie 44 tys. klientów w tym krótkim czasie, od momentu wznowienia handlu, to dobry prognostyk na kolejne tygodnie. Co więcej, dane dotyczące odwiedzalności całego naszego portfela w tym okresie potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia, że koncept parków handlowych dobrze wpisze się w potrzeby klientów, w obecnej dobie - skomentowała Magdalena Kowalewska, Country Manager Operations Poland, IMMOFINANZ. - Oczywiście kładziemy duży nacisk na to, by zakupy, nie tylko w Siedlcach, ale też innych naszych nieruchomościach odbywały się w sposób bezpieczny, z zachowaniem wszystkich niezbędnych środków ostrożności - dodała.