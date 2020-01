Stop Shop w Siedlcach zapełnia się najemcami

Biedronka, jak również Smyk, Rossmann, KiK, Pepco, Komfort oraz Martes Sport – to kolejni oficjalnie upublicznieni najemcy realizowanego aktualnie w Siedlcach parku handlowego Stop Shop.

Prace budowlane związane z siedleckim projektem, należącym do austriackiego Immofinanz, prowadzone są zgodnie z założonym harmonogramem. Otwarcie STOP SHOP-u planowane jest już w pierwszych tygodniach wiosny bieżącego roku.

Sieć Biedronka to jeden z najbardziej rozpoznawalnych detalistów, mający więcej niż 2.900 sklepów

w ponad 1.100 miejscowościach. Szeroki asortyment tego supermarketu, który w STOP SHOP Siedlce zajmie łączną powierzchnię niemal 1.100 m kw., zapewni klientom dostęp do produktów potrzebnych w codziennym życiu, dostosowanych do różnorodnych oczekiwań, zarówno kulinarnych, jak i cenowych.

Ponadto tenant mix Stop Shop Siedlce zostanie wzbogacony o takie marki jak: Smyk (420 m kw.), Rossmann (430 m kw.), KiK (650 m kw.), Pepco (600 m kw.), Komfort (600 m kw.) oraz Martes Sport (900 m kw.).

- Biedronka – jako oficjalny operator spożywczy Stop Shop Siedlce wraz z sześcioma kolejnymi, wyjątkowymi markami, wzbogacą znacząco ofertę handlową naszego przyszłego parku handlowego. Do wielkiego otwarcia Stop Shop-u pozostało już mniej niż trzy miesiące, stąd aktualnie nie tylko finiszujemy budowę oraz domykamy listę najemców, ale także szykujemy atrakcje, które uświetnią tę uroczystość. Szczegóły wraz z oficjalną datą samego otwarcia ujawnimy już niebawem - skomentowała Magdalena Kowalewska, Country Manager Operations Poland, Immofinanz.

Dzięki postępowi prac na placu budowy, przyszły Stop Shop Siedlce oraz bezpośrednio przylegający do niego teren nabierają coraz bardziej finalnej formy. Aktualnie prowadzone są prace wykończeniowe wewnątrz głównego budynku oraz kontynuowane te w zakresie montażu instalacji wewnętrznych elektrycznych i sanitarno-mechanicznych. Równolegle ukończona została nawierzchnia z kostki brukowej na parkingu i kontynuowane są prace brukarskie na drogach wewnętrznych i pasażu.

Dodatkowi najemcy Stop Shop Siedlce dołączyli do wcześniej skomunikowanych już marek takich jak: JYSK, Cropp, House, Sinsay, CCC, Media Expert oraz Hebe, Deichmann i KFC. Nazwy kolejnych brandów, które uzupełnią tę listę zostaną podane w najbliższych tygodniach.

Portfel Stop Shop Immofinanz, z uwzględnieniem ostatnich przejąć oraz projektów deweloperskich, obejmuje obecnie 90 parków handlowych w dziewięciu krajach: Słowacji (16), Słowenii (14), Węgrzech (14) ), Austrii (13), Czechach (10), Serbii (10), Polsce (10), Chorwacji (2) i Rumunii (1).