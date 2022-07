Stop Shop Zielona Góra rusza z końcem lata z nowym salonem Carry

Do obiektu Immofinanz wprowadzi się Carry.

Nowy najemca zajmie 900 mkw.

Otwarcie obiektu w Zielonej Górze jest planowane na koniec lata.

Start Stop Shop Zielona Góra uświetni koncert.

W ramach Stop Shop Zielona Góra powstanie łącznie 11 sklepów na dostępnej powierzchni pod wynajem prawie 6,7 tys. mkw. Park handlowy powstaje w dynamicznie rozwijającej się wschodniej części miasta, bezpośrednio przy popularnym osiedlu Pomorskie, przy łączącej z centrum miasta Szosie Kisielińskiej, w pobliżu ronda Orląt Lwowskich. Dojazd do parku handlowego będzie możliwy także z ulicy Kętrzyńskiej, która łączy tę część miasta z drogą ekspresową S3. Łączny zasięg nowego Stop Shop-u oszacowano na ponad 270.000 osób. Oznacza to, że tylu klientów będzie mogło dotrzeć do nowego parku handlowego w przeciągu 30 minut jazdy samochodem.

Znana polska marka odzieżowa Carry dołączy do m.in. takich najemców jak: Sinsay, TEDi, Martes Sport, Max czy Kakadu.

- Jesteśmy niemal na ostatniej prostej, zarówno jeśli chodzi o komercjalizację jak i etap budowy naszego najnowszego Stop Shop-u. Powoli myślimy już także o otwarciu i planujemy z tej okazji szereg niespodzianek dla miejscowej społeczności. Mocno wierzymy, że nowy park handlowy szybko zyska grono swoich wiernych fanów i stanie się lubianą destynacją zakupową zarówno dla zielonogórzan jak i osób z pobliskich miejscowości - powiedziała Ewelina Sowa, Team Leader Retail Poland, Immofinanz.

Od strony prac budowlanych przyszły Stop Shop jest w ostatniej fazie prac konstrukcyjnych. W lokalach prowadzone są prace wykończeniowe dla wszystkich najemców. Generalny Wykonawca finalizuje roboty związane z zagospodarowaniem terenów zewnętrznych głównie parkingów i dróg dojazdowych.

Otwarciom parków handlowych Stop Shop towarzyszy zawsze ciekawy program eventowy dla mieszkańców i odwiedzających. Podobne atrakcje planowane są w przypadku otwarcia w Zielonej Górze, a obejmować będą koncert gwiazdy, liczne konkursy i występny grup lokalnych oraz uroczystą, oficjalną część otwarcia. Szczegółowy plan eventu zostanie przedstawiony odpowiednio wcześniej.