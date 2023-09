Jak wynika z nowego raportu JLL, całkowita powierzchnia handlowa w budowie w Polsce wynosiła na koniec czerwca 410 tys. mkw.

Rynek sprzedaży detalicznej w Polsce nadal się rozwija i ewoluuje, czego potwierdzeniem jest rosnąca aktywność najemców i właścicieli.

Szacuje się, że nowa podaż oddana do użytku do końca roku we wszystkich formatach przekroczy wynik z 2022 roku.

Eksperci JLL podsumowują pierwsze półrocze 2023 r. na rynku handlowym.

Wymagające warunki rynkowe nadal ograniczają ożywienie rynku, chociaż wydaje się, że trend ten zmierza ku końcowi. W perspektywie krótko i średnioterminowej można pokusić się o umiarkowany optymizm. Przewiduje się, ze uśredniony roczny wskaźnik inflacji wyniesie 12 proc. w 2023 r. i 6 proc. w 2024 (Oxford Economics), co oznacza spadek z rekordowego poziomu 14,4 proc. w 2022 r.

Ożywienie konsumpcji jest dyktowane przez poprawę nastrojów konsumentów i rosnącą skłonność do dokonywania ważnych zakupów, powinno to jeszcze bardziej napędzić obroty oraz wyniki centrów handlowych w nadchodzących miesiącach – mówi Maciej Kotowski, Director, Research&Consulting.

Trendy makro pozostały bez zmian, a nowa podaż została zdominowana przez parki handlowe. Ten segment obejmuje obecnie prawie 2,7 mln mkw. istniejących zasobów, co stanowi ok. 16 proc. całkowitej powierzchni handlowej w Polsce. Wyniki te podkreślają dynamikę sektora parków handlowych, a wybrane inwestycje oddane do użytku w pierwszej połowie roku to m.in.: Retail Park w Kłodzku (17 000 mkw.), Aripark Bytów (12 000 mkw.), Park Glinianka w Łubnej (10 200 mkw.), Saller Dzierżoniów (8100 mkw.), N-Park Piotrków Trybunalski (7700 mkw.), Vendo Park Zambrów (6600 mkw.). Co więcej, w ramach segmentu na koniec czerwca w budowie pozostawało ponad 250 000 mkw.

Nowe inwestycje obejmują pełne spektrum rynku, od małych parków handlowych w miastach regionalnych, po duże kompleksy, takie jak Koszalin Power Center, Galeria Karuzela Biała Podlaska i Ozimska Park w Opolu. Z drugiej strony obserwujemy również pewną, choć wciąż ograniczoną aktywność w odniesieniu do tradycyjnych centrów handlowych, szczególnie w porównaniu do retail parków. Niemniej, format ten w pierwszym półroczu 2023 r. powiększył się o 58 000 mkw. m.in. za sprawą otwartej w kwietniu Galerii Bawełnianka w Bełchatowie (23 000 mkw.) – mówi Dagmara Filipiak, Retail Leasing Lead.

Wraz ze stopniowym ożywieniem wskaźników ekonomicznych i poprawą ogólnych nastrojów na rynku, czynsze wracają do poziomu sprzed pandemii.

Czynsze w najlepszych centrach handlowych w Warszawie (100 mkw., moda) wynoszą obecnie do 130 euro/ mkw./miesiąc. Średnia dla innych aglomeracji wacha się od 50 do 65 euro mkw./miesiąc – dodaje Maciej Kotowski, Director, Research&Consulting.

- W pierwszej połowie 2023 r. całkowita wartość sprzedaży nieruchomości handlowych w Polsce wyniosła prawie 200 mln euro, co stanowiło zaledwie 26 proc. wartości sprzedaży w 2022 r. (760 mln euro). Należy jednak zauważyć, że na wysoki wolumen z I półrocza 2022 r. wpływ miały przede wszystkim dwie transakcje wynikające ze stworzenia spółek joint-venture przez EPP, obejmujące 20 centrów handlowych, dwa parki handlowe i trzy budynki biurowe, o łącznej wartości ok. 600 milionów euro. W I poł. 2023 r. na rynku handlowym odnotowano 12 transakcji obejmujących łącznie 17 aktywów. Jest to niski poziom aktywności inwestycyjnej w porównaniu z ubiegłymi latami, niemniej jednak w bieżącym kwartale zamknęły się transakcje o wartości ponad € 150 milionów (m. in. Matarnia Park Handlowy w Gdańsku przejęty przez Frey oraz portfel 5 parków handlowych kupiony przez Lords LB Asset Management). Dodatkowo w toku są większe transakcje, których zamknięcie planowane jest w ostatnim kwartale tego roku, dlatego spodziewamy się znacznie lepszych wyników w drugiej połowie 2023 - mówi Agnieszka Kołat, Head of Retail Investment, JLL.

Największą transakcją handlową odnotowaną w I półroczu 2023 r. była sprzedaż przez G City centrum handlowego Atrium Molo zlokalizowanego w Szczecinie. W tym centrum handlowym typu convenience o łącznej powierzchni GLA ok. 27 500 mkw. operują m.in. takie marki jak: Carrefour, Media Markt, TK Maxx, New Yorker, H&M, Komfort, Reserved oraz Douglas. Transakcja jest dowodem na to, że dobrze prosperujące lokalne centra handlowe o ugruntowanej pozycji, odpowiadające na codzienne potrzeby klientów, wciąż cieszą się zainteresowaniem inwestorów.

