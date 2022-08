Strabag ma pozwolenie na budowę w miejscu Galerii Plaza w Krakowie

Krakowska Galeria Plaza zostanie zburzona.

Istniejące w nieczynnej galerii centrum pomocy uchodźcom z Ukrainy przestało istnieć z końcem lipca 2022 roku.

Na miejscu galerii ma powstać kompleks budynków wielofunkcyjnych.

Inwestorem jest spółka Strabag Real Estate.

Nowoczesne na ówczesne czasy centrum handlowe Galeria Plaza, w krakowskiej dzielnicy Grzegórzki, oddano do użytkowania w 2002 roku. Po tym jak niedaleko wybudowano kolejne obiektu handlowe, Galeria Plaza zaczęła mieć problemy. We wrześniu 2021 roku definitywnie została zamknięta, po 19 latach działalności.

Plany rozbiórki krakowskiej Galerii Plaza pojawiły się jeszcze pod koniec stycznia 2022 roku. Wówczas spółka deweloperska Strabag Real Estate ogłosiła, że kupiła działkę, na której stoi galeria handlowa.

Podupadła i nieczynna Galeria Plaza po wybuchu wojny w Ukrainie przekształciła się w centrum pomocy uchodźcom. Z ostatnim dniem lipca Ukraińcy, którzy zamieszkiwali galerię, opuścili budynek. Jeszcze przez miesiąc ma działać tam Szafa Dobra, a World Central Kitchen wydawać posiłki.

Strabag Real Estate, na miejscu rozbieranej Galerii Plaza, zamierza postawić wielofunkcyjny kompleks kilku budynków. Gazeta.pl informuje, że inwestor ma już pozwolenie na budowę obiektów. Niebawem spółka wejdzie więc na teren z buldożerami. Gmach Galerii Plaza runie, a na jego miejscu, w sąsiedztwie stawu Dąbskiego, stanie kilka budynków biurowo-usługowych.

Co powstanie w miejscu Galerii Plaza

Łukasz Ciesielski, dyrektor zarządzający spółki deweloperskiej Strabag Real Estate w Polsce oznajmił - Pozyskaliśmy bardzo atrakcyjną lokalizację pod naszą pierwszą inwestycję w Krakowie. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, planujemy wybudować tutaj kompleks wielofunkcyjny, który liczył będzie kilka budynków. Przedsięwzięcie znajduje się na wczesnym etapie planowania. Analizujemy aktualnie różne warianty zabudowy, aby wybrać jak najkorzystniejsze dla tej części Krakowa rozwiązanie. Ponad 30% działki stanowią tereny zielone wraz ze stawem Dąbskim. Chcemy w pełni wykorzystać potencjał tego terenu, wkomponować tu funkcjonalny projekt deweloperski oparty na nowoczesnej architekturze oraz otwartości na lokalną społeczność i stałych bywalców tej okolicy.

Strabag zadba o staw Dąbski

Spółka planuje też zadbanie o sąsiadujący z galerią staw Dąbski. Inwestor współpracuje z ekspertami, w tym hydrologami, aby odpowiednio zabezpieczyć jakość wód w zbiorniku i chronić występujące tu gatunki ryb, roślin i ptaków. Zadba także o teren wokół stawu. - Powstaną tam dodatkowe miejsca odpoczynku i elementy małej architektury zachęcające do spędzania czasu w tej urokliwej okolicy – deklaruje Łukasz Ciesielski.

Spółka Strabag Real Estate to deweloper aktywny na polskim rynku nieruchomości komercyjnych od 2014 roku. Firma zrealizowała i oddała w Warszawie do użytku m.in. projekt biurowy Astoria oraz hotel dla operatora Motel One. Z myślą o dalszym rozwoju swojego portfolio, w 2019 roku deweloper kupił działkę z biurowcem Atrium International w centrum Warszawy, a finalizując przejęcie gruntu na Dąbiu w Krakowie, rozpoczyna ekspansję na rynki regionalne.