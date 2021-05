Strefa food court VIVO! Lublin w blokach startowych

Po bardzo długim przestoju spowodowanym lockdownem swoją działalność stacjonarną wznowią restauracje znajdujące się w VIVO! Lublin.

Wcześniej punkty gastronomiczne mogły wydawać posiłki wyłącznie na wynos.

Dla odwiedzających centrum handlowe dostępny jest również taras widokowy zlokalizowany na dachu obiektu.

Wszystkie restauracje działać będą w ścisłym reżimie sanitarnym, a na terenie food courtu obowiązywać będzie limit osób – maksymalne obłożenie wyniesie 50% wszystkich miejsc. Do dyspozycji klientów przygotowany zostanie co drugi stolik, a dystans pomiędzy poszczególnymi miejscami wyniesie co najmniej 1,5 m. Ponadto 28 maja działalność w VIVO! Lublin, poza restauracjami, wznowi klub Masters Bowling&Bilard. To idealne miejsce dla miłośników gry w kręgle, bilarda czy snookera.

Od 4 maja dla odwiedzających VIVO! Lublin dostępny jest również taras widokowy, który znajduje się na dachu obiektu. Do dyspozycji klientów są tu m.in. strefa wypoczynkowa, ławki, plac zabaw dla dzieci oraz zewnętrzna siłownia, a także ścieżki z roślinnością na górnym poziomie. Taras widokowy czynny jest w godzinach otwarcia centrum handlowego.