Polacy nie ma czasu, aby bawić się z dziećmi. Wola Park daje im pretekst. Do 13 listopada w Strefie Iluzji śmieszą zagadki optyczne, a w antygrawitacji można sobie robić śmieszne zdjęcia.

Wola Park zaprasza rodziny do zabawy.

„Odkrywcy dobrej zabawy” to interaktywne strefy zbudowane na terenie centrum handlowego.

Klienci Wola Parku mogą z nich korzystać do 13 listopada.

Specjalne przestrzenie mają łączyć rodziny.

Wola Park ogłosił uruchomienie pierwszego PlayLab: inspirującej przestrzeni, zaprojektowanej, by zachęcić rodziny do wspólnej zabawy podczas wizyty w centrum handlowym.

Zabawa stanowi niezwykle ważny element rozwoju dzieci.

Tymczasem według badania 3Gem Research & Insight z lipca 2022 r. ponad połowa Polaków nie ma czasu na zabawę z dziećmi.

Wierzymy, że zabawa jest podstawową potrzebą człowieka. Wiąże się z niekończącą się listą korzyści i powinna być zakorzeniona we wszystkim, co robimy. Wiemy, że zarówno maluchy, jak i rodzice uwielbiają odwiedzać nasze miejsce spotkań. Robią zakupy, odkrywają i spotykają się z przyjaciółmi. Nie możemy się doczekać, by zobaczyć, jak rodziny wykorzystują tę przestrzeń w nowy i ekscytujący sposób – powiedziała Anna Bozhenko, Dyrektorka Centrum Handlowego Wola Park.

Zabawa uczy dzieci, jak reagować na szybko zmieniające się otoczenie, a dokazywanie z rodzicami buduje w nich poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

Wspiera w dzieciach chęć do nauki i poznawania świata. Stwarza pole do rozwoju fizycznego i do nieszablonowego myślenia, działania w sposób kreatywny.

W ramach kampanii „Odkrywcy dobrej zabawy” centrum handlowe Wola Park udostępnia przestrzeń do zabawy, która integruje rodziców i dzieci.

Klienci mogą korzystać z wyznaczonych interaktywnych stref, a także uczestniczyć w licznych warsztatach edukacyjnych.

Przy sklepie Castorama można odwiedzić Strefę Iluzji i jej zagadki optyczne.

W Strefie antygrawitacji można sobie zrobić zabawne zdjęcia. Strefa znajduje się w pasażu obok sklepu Komputronik.

Warsztaty są organizowane we Współdzielniku, czyli wyjątkowym Miejscu Aktywności Lokalnej.

Jest także Strefa na dnie oceanu. Tu dzieci mogą dowiedzieć się, co robić, by chronić i dbać o środowisko mórz i oceanów. Ta strefa zlokalizowana jest obok placu zabaw – Szwedzkiej Wioski.

Szwedzka Wioska.

Badanie wykazało także, że:

26 proc. z Polaków nie ma w domu wystarczająco dużo miejsca do zabawy,

23 proc. nie wie od czego zacząć wspólną interakcję.

50 proc. rodziców w Polsce uważa, że im są starsi, tym bardziej zapomina, jak się bawić.

Kampania jest realizowana we wszystkich centrach handlowych należących do Ingka Centres w partnerstwie z IKEA.

Kampania potrwa do 13 listopada br.

