Strefa relaksu w Porcie Łódź powiększona o minigolfa i bule

Port Łódź zaaranżował nowe tereny rekreacyjne zlokalizowane na tyłach Centrum. Do dyspozycji Klientów i lokalnej społeczności oddane zostały pole do gry w bule oraz minigolfa, a także profesjonalna bieżnia.

Łódzkie Centrum może pochwalić się już boiskami do piłki nożnej, siatkówki oraz koszykówki, zewnętrzną siłownią, strefą tenisa stołowego, dedykowaną dla najmłodszych „ścieżką zdrowia”, a także strefą treningową dla psów. Teraz do atrakcji udostępnionych na terenie rekreacyjnym Portu Łódź dołącza bulodrom, trzytorowa bieżnia oraz pole do minigolfa z 18 stanowiskami.

– Aktywność fizyczna jest jednym z najlepszych sposobów na utrzymanie dobrego zdrowia, stąd też kilka lat temu podjęliśmy decyzję o zaaranżowaniu naszego terenu zielonego na cele rekreacyjne. Udostępniamy go nie tylko naszym Klientom, ale także sąsiadom, klubom sportowym, szkołom prowadzącym tam lekcje WF, a także wszystkim łodzianom, którym bliska jest maksyma „w zdrowym ciele, zdrowy duch”. Chcemy w ten sposób - nie tylko symbolicznie - dokładać swoją cegiełkę do promocji sportu oraz szeroko pojętej kultury fizycznej w naszym mieście – mówi Andrzej Cieślik, dyrektor Portu Łódź.



Bulodrom w Porcie Łódź to odpowiedź na coraz większe zainteresowanie francuską grą petanque – polegającą na zdobywaniu punktów poprzez precyzyjne rzuty metalowymi kulami – bulami. To prosta, przyjemna zabawa ruchowa, w którą może grać każdy, niezależnie od wieku i sprawności fizycznej. Na terenie zewnętrznym Portu Łódź będzie można także pobiegać na profesjonalnej bieżni, wykonanej z trwałego polieturanu, który wpływa na bezpieczeństwo oraz komfort biegania. Do dyspozycji Klientów i lokalnej społeczności oddane zostały 3 tory o długości 150 metrów, co umożliwi biegaczom zarówno samodzielne treningi, jak i rywalizację w kilkuosobowych grupach. Centrum przygotowało także niespodziankę dla miłośników minigolfa – w pełni profesjonalne pole do gry z 18 stanowiskami oraz potrzebnymi akcesoriami.



Strefa rekreacyjna Portu Łódź funkcjonuje od 2016 roku i została uruchomiona z myślą o lokalnej społeczności. Jej pierwszym elementem była siłownia zewnętrzna, obejmująca 3000 mkw. powierzchni, na których korzystać można z 13 urządzeń. Kolejno uruchomione zostały również boiska do piłki nożnej, siatkówki oraz koszykówki. Korzystać można także z tzw. „ścieżki zdrowia” z licznymi atrakcjami ruchowymi. Na terenie zewnętrznym dużą popularnością cieszy się też profesjonalna strefa treningowa dla psów, w której znajdują się dedykowane czworonogom urządzenia, takie jak równoważnia, slalom, tunel, a także pochylnia i kładka, umożliwiające zadbanie o sprawność ruchową i kondycyjną pupila.