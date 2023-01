Lidl Polska dołącza do popularnej ostatnio inicjatywy Veganuary, przez cały styczeń promując produkty będące alternatywą dla mięsa i nabiału.

Z roku na rok coraz więcej osób deklaruje większe zainteresowanie produktami roślinnymi.

Nie dziwi więc, dlaczego inicjatywy takie jak Veganuary – czyli zachęcanie do spożywania produktów roślinnych – cieszą się popularnością.

Co tydzień klienci będą mieli dostęp do kuponów w aplikacji Lidl Plus, dzięki którym kupią produkty roślinne taniej.

Uwzględnienie w codziennej diecie większej liczby produktów roślinnych stale zyskuje na popularności. Styczeń to dobry czas, aby dołączyć do inicjatywy Veganuary i spróbować, czy taki sposób odżywiania nam odpowiada! Wspomniana akcja (z ang. vegan - wegański, January - styczeń) ma zachęcić producentów żywności, detalistów i sieci gastronomiczne do wprowadzenia większej liczby produktów roślinnych do swojej oferty.

Lidl Polska dołącza do tej inicjatywy – w aplikacji Lidl Plus co tydzień dostępne będą specjalne kupony, dzięki którym klienci kupią produkty roślinne w jeszcze niższej cenie. Od poniedziałku 9 stycznia do środy 11 stycznia użytkownicy aplikacji po aktywacji kuponu, będą mogli skorzystać z promocji na tofu marki Vemondo – kupując trzy opakowania, jedno z nich otrzymają gratis. Kolejne kupony będą pojawiać się aż do końca stycznia.

Lidl Polska nieustannie śledzi trendy obecne na rynku. W ramach „Wege Strefy Lidla” klienci mają dostęp do produktów roślinnych, które są przeznaczone dla wegan, wegetarian oraz fleksitarian. Wyłącznie w sklepach Lidl Polska znajdziemy artykuły roślinne marki Vemondo. Produkty Vemondo są wytwarzane w sposób zrównoważony – cała marka jest neutralna dla klimatu – oraz są oferowane w niskiej, atrakcyjnej cenie. Obecnie pod marką Vemondo klienci znajdą wegańskie tofu, alternatywę dla nabiału, zamienniki mięsa oraz wędlin, napoje roślinne, a także vegangurty i wiele innych.

