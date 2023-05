Zarząd sieci restauracji Subway ogłosił gotowość do współpracy z korporacjami, co jest zwrotem o niemal 180 stopni w stosunku do dotychczasowej strategii.

Partnerzy serwisu

Potencjał rozwoju Subway w Europie Środkowo-Wschodniej jest ogromny - przekonuje firma.

Subway jest rodzinną firmą od momentu jej powstania w 1965 roku i rozwija się na całym świecie poprzez system franczyzowy.

W Europie Środkowo-Wschodniej indywidualni franczyzobiorcy są właścicielami i prowadzą większość restauracji. Średnia sprzedaż w restauracjach w Polsce w I kwartale bieżącego roku wzrosła jak dotąd o 21 proc. w porównaniu do roku 2022. Subway chce wykorzystać obecną transformację, aby jej restauracje były bardziej rentowne. Po tym, jak kierownictwo Subway ogłosiło w lutym tego roku, że rozważana jest sprzedaż firmy, wielu franczyzobiorców zastanawiało się, co taka zmiana może dla nich oznaczać. Zarząd Subway deklaruje, że planuje konsekwentnie prowadzić działania mające podnosić rentowność istniejących restauracji. Obecnie w Polsce sieć posiada około 180 restauracji. Czytaj więcej Subway zamknął tysiące lokali. Co dalej z kanapkowym gigantem? Jesteśmy firmą prywatną, nie możemy więc komentować struktury właścicieli ani ich planów biznesowych. Naszym celem pozostaje koncentrowanie się na rozpoczętej przez firmę transformacji, dzięki czemu możemy pomóc naszym franczyzobiorcom osiągnąć sukces i prowadzić rentowne restauracje” – skomentował obecną sytuację Martin Princ, dyrektor terytorialny Subway® na Europę Środkowo-Wschodnią. Zarząd Subway deklaruje, że planuje konsekwentnie prowadzić działania mające podnosić rentowność istniejących restauracji. mat.pras. Jednym z argumentów firmy jest to, że Europa Środkowo-Wschodnia wciąż ma niedosycony rynek i wiele niewykorzystanych możliwości rozwoju sieci. W porównaniu z poprzednimi dekadami, kiedy firma rozwijała się niemal wyłącznie poprzez otwieranie restauracji z indywidualnymi franczyzobiorcami, zmiana przejawia się również w tym, że marka koncentruje się teraz na właścicielach prowadzących więcej niż jedną restaurację (tzw. multi-unit franchisees). Czytaj więcej Subway na sprzedaż. Jedna z największych transakcji w branży fast food Subway otwiera się na współpracę z korporacjami Obecnie marka otwiera się też na współpracę z franczyzobiorcami korporacyjnymi, z którymi wcześniej współpracowała niezwykle rzadko i tylko na stacjach benzynowych. W tym momencie drzwi do tradycyjnych lokalizacji otwierają się również dla właścicieli korporacyjnych. Wśród nielicznych franczyzobiorców korporacyjnych marki Subway® znajdują się m.in. sieć stacji benzynowych MOL (która w 2022 roku przejęła część stacji Lotos Paliwa) i Amic zlokalizowanych w Polsce oraz kilka stacji paliw Petrom należących do grupy OMV w Rumunii. Czytaj więcej Subway na kolejnych stacjach Lotosu Dajemy jasny sygnał, że współpraca z korporacjami przestała być dla nas tematem tabu. Wciąż jest wiele możliwości rozwoju i spodziewamy się pomnożenia liczby restauracji w najbliższych latach – dodaje Martin Princ. Wyniki sprzedażowe również są optymistyczne - średnia sprzedaż w restauracjach w Polsce wzrosła dotychczas o 21 proc. w porównaniu do roku 2022. Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News