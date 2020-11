Subwencje do czynszów i otwarcie galerii kluczowym wsparciem dla handlu

Ponowne otwarcie centrów handlowych od 30 listopada to obecnie najważniejsza kwestia zarówno dla klientów, najemców jak i właścicieli obiektów handlowych. W tym najlepszym dla handlu okresie, jakim co roku jest właśnie grudzień, klienci mieliby szansę dokonać przedświątecznych zakupów w możliwie bezpiecznym czasie czterech tygodni. Natomiast najemcy i wynajmujący dostaliby szansę na poprawę wyników tego ciężkiego roku. Wierzę, że tak się wydarzy i wrócimy na zakupy z ostatnim dniem listopada - mówi dla PropertyNews.pl Ada Walentek, dyrektor generalna Ceetrus Polska.

- Centra handlowe to podstawowy kanał sprzedaży dla większości najemców i główna możliwość dokonania zakupów przedświątecznych dla klientów. Udział sprzedaży on-line w całkowitej sprzedaż detalicznej to jedynie ok. 7 proc. - mówi Ada Walentek, dyrektor generalna Ceetrus Polska. - Zatem zamykając centra na dłuższy okres, uderzamy we wszystkie grupy: tych, którzy utrzymują rodziny dzięki pracy w centrum handlowym lub dla centrum handlowego, ale również tych, którzy chcą zaopatrzyć swoich najbliższych przed najważniejszymi świętami w roku.

Jak zapewnia, funkcjonowanie branży odbywa się w pełnym reżimie sanitarnym – zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Centra już od marca tego roku zainwestowały w wyjątkowe środki bezpieczeństwa, by zakupy były bezpieczne zarówno

dla sprzedawców jak i klientów. - Można śmiało powiedzieć, że obecnie to jedne z bezpieczniejszych miejsc w naszej nowej, pandemicznej rzeczywistości - komentuje Ada Walentek.

Według dyrektor generalnej Ceetrus Polska, pozostaje niezwykle ważna kwestia obciążeń finansowych, które dotykają wszystkich - całą branżę.

- Koszty obecnego listopadowego lockdownu nie mogą po raz kolejny spoczywać wyłącznie na właścicielach centrów handlowych - mówi Ada Walentek. - Abolicja czynszowa bez wsparcia finansowego rządu zdecydowanie nie jest dobrym rozwiązaniem. Musi pojawić się realna pomoc ze strony rządu, a taką mogą być właśnie subwencje do czynszów.