Sukcesy w sprzedaży i działania proekologiczne. Puma podsumowała IV kwartał 2021 roku

Marka Puma podsumowała swoje osiągnięcia w IV kwartale 2021 roku.

14,3 proc. - tyle po uwzględnieniu różnic kursowych wynosi wzrost sprzedaży produktów sygnowanych logo Puma w porównaniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku.

Marka Puma aktywnie angażuje się też we wsparcie sportu i ekologii.

W IV kwartale 2021 roku sprzedaż w Pumie wzrosła o 14,3 procent rdr po uwzględnieniu różnic kursowych i o 16,2 procent do 1 767,1 mln euro. W porównaniu do IV kwartału 2019 r. całkowita sprzedaż wzrosła o 24,1 proc.

Z kolei marża zysku brutto w porównaniu do IV kwartału 2020 roku wzrosła do 48,2 proc., a wynik operacyjny poprawił się z 63 mln euro do 65 mln euro.

W ciągu całego 2021 roku sprzedaż wzrosła o 31,7 procent po uwzględnieniu różnic kursowych. W porównaniu do poziomów z 2019 r. sprzedaż grupy wzrosła o 29,8 proc.

Sukcesy sportowe i działania proekologiczne

Marka Puma wskazuje także na inne swoje osiągnięcia. Pod koniec 2021 roku zawodnik wspierany przez Puma - Max Verstappen, zdobył swój pierwszy w historii tytuł mistrza świata Formuły 1. Z kolei drużyna Puma Senegal zwyciężyła w Pucharze Narodów Afryki, grając przeciwko drużynie Puma Egipt.

W komunikacie Puma podkreśla także swoje działania na rzecz ochrony planety. W 2021 roku marka wprowadziła na rynek obuwie biodegradowalne RE:SUEDE. Firma potwierdziła też swoje zaangażowanie w walce ze zmianami klimatu podczas Konferencji Klimatycznej COP26 w Glasgow.