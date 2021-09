Sunset Suits wraca do gry. Postawi na e-commerce i salony w dobrze skomercjalizowanych galeriach

Czy zaskoczenie to dobre słowo, które zobrazuje to co się wydarzyło po rozpoczęciu sprzedaży produktów Sunset Suits w sklepie internetowym?

Karol Olejniczak: Poruszenie w branży mody męskiej związane z powrotem marki Sunset Suits w zasadzie nas nie zaskoczyło, choć muszę przyznać, że jego szeroki zasięg przerósł nasze najśmielsze oczekiwania.

Z czym w praktyce wiązało się wspominane wcześniej „poruszenie”?

Karol Olejniczak: Od momentu pojawienia się w sprzedaży produktów Sunset Suits, które klienci mogą kupić za pośrednictwem sklepu internetowego Giacomo Conti – giacomo.pl, obserwujemy nie tylko ponadprzeciętne zainteresowanie produktami marki Sunset Suits mierzone za pomocą wzmożonej konwersji, ale również bardzo pozytywne reakcje klientów w mediach społecznościowych. Niezwykłym zaskoczeniem jeśli o nim w tym miejscu mowa, są liczne pytania klientów dotyczące rozwoju marki Sunset Suits kierowane do pracowników działu obsługi. Dziesiątki rozmów i opinii pozwala jednoznacznie stwierdzić, że klienci bardzo dobrze przyjęli nie tylko sam powrót i plany marki, ale przede wszystkim zaprojektowaną kolekcję odzieży, a przecież to dopiero początek.

Taka reakcja musi napawać optymizmem?

Zbigniew Markowski: Cieszy nas, że klienci są bardzo ciekawi dalszych kroków w zakresie ekspansji i już nie mogą doczekać się startu pierwszych salonów stacjonarnych. Sentyment klientów do brandu Sunset Suits i ich lojalność są zaskakujące. Wspominają ją z czasów świetności gdy była ich pierwszym wyborem zakupowym. Dobrym przykładem, który zobrazują tę sytuację są na przykład zdjęcia klientów w garniturach Sunset Suits, które docierały do naszego działu obsługi.

W takim razie, czy zdradzicie Panowie zainteresowanym dalsze plany? Gdzie zobaczymy pierwsze salony Sunset Suits?

Karol Olejniczak: Odpowiadając na potrzeby klientów już od dłuższego czasu intensywnie poszukujemy atrakcyjnych lokalizacji w galeriach handlowych, w których już niebawem zostaną otwarte salony pod szyldem SUNSET SUITS. W całym procesie niezwykle istotne jest doświadczenie zdobyte podczas długoletniej działalności salonów Giacomo Conti.