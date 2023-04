Super-Pharm szuka remedium na nową sytuację na rynku - będziemy otwierać nowy koncept sklepów. Będą to sklepy bez aptek, w koncepcie premium - mówi Monika Kolaszyńska, prezeska Super-Pharm Poland.

Super-Pharm nie doświadcza spowolnienia sprzedaży ani w placówkach stacjonarnych, ani online, ale inflacja wpływa na wzrost czynszu.

Super-Pharm zauważa zmiany w koszyku zakupowym klientów, którzy przychodzą częściej, ale kupują mniej produktów.

Konkurencja ze strony dyskontów i drogerii wpłynęła na zmiany w preferencjach zakupowych klientów.

Planowany rozwój sieci Super-Pharm w Polsce jest uzależniony m.in. od ograniczeń prawa farmaceutycznego dotyczącego liczby otwieranych aptek, jednak firma skupia się na kategoriach produktów, w których jest liderem, tj. produktach premium.

Czy obecna sytuacja gospodarcza, czyli inflacja, wysokie koszty energii, drogie kredyty inwestycyjne wpływają na wyniki firmy?

Jako firma nie widzimy spowolnienia sprzedaży ani w placówkach stacjonarnych, ani w kanale online. Z jednej strony możemy powiedzieć, że inflacja nam pomaga, bo automatycznie napędza wzrosty, ale my rośniemy także pod względem ilości sprzedawanych produktów.

Są oczywiście kategorie, które nie rosną, ale to wyłącznie kategorie ściśle związane z covidem (płyny dezynfekujące, maseczki, testy itp.).

Generalnie, systematycznie zwiększamy ilość i wartość sprzedawanych produktów w aptekach, drogeriach i kanale online. Mamy to szczęście, że naszymi głównymi klientami są ci, których zapowiadany kryzys tak bardzo dotychczas nie dotknął.

Nasz klient nie szuka u nas podstawowych produktów. Albo ma receptę on i musi ją po prostu wykupić, albo chce sobie zrobić przyjemność i wtedy mówimy o tak zwanym „efekcie szminki”, który mamy wtedy, gdy w trudnych czasach, klient chce sobie podarować coś miłego. Dlatego zyskujemy na obecnej sytuacji.

Natomiast inflacja niewątpliwie dotyka nas negatywnie po stronie kosztowej. Zwiększyła nam się wysokość czynszu, jest on bowiem uzależniony od poziomu inflacji na rynku. Wpływa na to również wzrost kursu euro - większość powierzchni najmu wyliczana jest na podstawie kursu euro, zatem tutaj tracimy.

Tak samo wpływa na nas wzrost płacy minimalnej, która już na początku roku została urzędowo zwiększona, a zostanie jeszcze raz w lipcu podniesiona. Dla nas są to niebagatelne wzrosty kosztów, a te powodują presję. Wiemy, że nie mamy nie mamy wpływu na te zewnętrzne czynniki, musimy sobie z nimi dać radę.

Jak te czynniki wpływają na zachowania konsumentów – czy Super-Pharm odczuwa, że portfele Polaków są chudsze? Czy koszyk zakupowy klientów jakoś istotnie się zmienił?

Szczerze mówiąc u nas nie widać bardzo dużej zmiany. Faktycznie koszyk zmienił się w stosunku do roku ubiegłego, klienci przychodzą częściej i ich koszyki zakupowe są mniejsze. Nie jest to jednak tak bardzo związane z kryzysem. Gdy mieliśmy jeszcze sytuację covidową, klienci woleli przychodzić na większe zakupy, by rzadziej spotykać się w większych skupiskach ludzi, więc częściej robili zakupy na dłuższy okres czasu. Teraz przychodzą częściej i wkładają mniej do koszyka, bo nie ma ograniczeń covidowych.

Natomiast niestety zostaliśmy dotknięci wcześniej bardzo dużą konkurencją ze strony dyskontów i drogerii, których ilość na rynku rosła w tempie geometrycznym, w przypadku produktów podstawowych takich jak szampony, żele do mycia, pasty do zębów. Klient przeszedł w dużym stopniu do tych kanałów. Ale my nie załamujemy rąk, skupiamy się na tych kategoriach, w których jesteśmy liderem, czyli na produktach bardziej premium, selektywnych i przebadanych dermatologicznie – w tych obszarach tylko zyskujemy.

Jak w tym kontekście planowany jest rozwój sieci - ile nowych otwarć planuje Super Pharm w Polsce?

To nie jest prosty temat. Super-Pharm, mając apteki jest uzależniony od prawa farmaceutycznego i jak wiadomo, obecnie mamy bardzo wiele ograniczeń na rynku, jeżeli chodzi o ilość otwieranych aptek. Sieci farmaceutyczne nie mogą mieć więcej niż 1 procent ilości aptek w danym województwie. Apteki nie mogą być otwierane bliżej niż 1 km obok siebie, co oznacza dla nas praktycznie to, że mamy związane ręce. Oczywiście szukamy takich możliwości, żeby otwierać apteki. Rok temu otworzyliśmy aptekę w Norblinie, za chwilę będziemy też otwierać kolejną na lotnisku Chopina w Warszawie.

Możliwości do rozwoju geograficznie i zgodnie z przepisami nie ma dużo. Optymistycznie zakładamy, że byłoby dobrze, gdyby udało nam się w ciągu roku znaleźć pięć lokalizacji, które są zgodne z dzisiejszymi wytycznymi.

Natomiast wkrótce będziemy otwierać nowy koncept sklepów. Będą to sklepy bez aptek, w koncepcie premium, będziemy się skupiać nad szeroka rozumianą ofertą kosmetyczną skupioną wokół potrzeb skóry. Powstanie dedykowany brand pod nowy koncept, ale pod parasolem Super-Pharm. W ten sposób chcemy dostosować się do sytuacji, którą mamy na rynku.

Zakładamy, że na początku koncept ten będzie atrakcyjny głownie w dużych miastach. Oceniamy, że na rynku jest miejsce dla 25-30 sklepów. Rozwój do tej ilości nowych placówek zakładamy w perspektywie trzech, czterech lat. Mamy dwie lokalizacje, dla których podpisujemy już umowy. Chcemy otworzyć je między sierpniem a wrześniem. W tym roku chcielibyśmy otworzyć jeszcze pięć takich placówek, ale rozmowy jeszcze się toczą. Zależy nam na tym, żeby te lokalizacje były jak najbardziej premium z punktu widzenia otoczenia, tafficu, jak również zasobności klientów.

Jakie obiekty są atrakcyjne dla nowego konceptu Super-Pharm?

Dwie pierwsze lokalizacje, które mamy potwierdzone, to centra handlowe. Natomiast szukamy też lokalizacji ulicznych. Założenie musi być takie, że jest to lokalizacja premium, z dużą ilością klientów. Liczy się dla nas także sąsiedztwo. Wiemy, że muszą to być miejsca, gdzie już są brandy premium, ale niekoniecznie te najbardziej luksusowe.

Niestety coraz mniej jest takich lokalizacji, widzimy, że klienci wybierają parki i centra handlowe.

Co różni aktualną strategię Super-Pharm od konkurencyjnych brandów obecnych na polskim rynku?

Przez dużą liczbę konkurentów drogeryjnych, która urosła w ostatnim czasie, lekko zmieniliśmy nasz profil. Naszych lokalizacji jest dużo mniej, niż konkurentów innych drogerii na rynku, przez co przestaliśmy być miejscem wyboru podstawowych produktów, jak szampony, płyny do kąpieli czy papier toaletowy.

Im więcej drogerii powstawało na rynku, między innymi w parkach handlowych, tym bardziej kategoria podstawowych produktów u nas malała. W pewnym momencie stwierdziliśmy, że nie można walczyć, z czymś, na co nie mamy wpływu. Na liczbę naszych lokalizacji drogerii-aptek nie możemy mieć wpływu.

Różnorodność naszej strategii polega przede wszystkim na tym, że coraz bardziej próbujemy rozwijać asortyment w kierunku unikatowym i premium.

Nie konkurujemy dzisiaj z DM, bardzo mało konkurujemy z Rossmannem. Mamy segment profesjonalnych produktów, z ekspercką poradą i na tym budujemy naszą przewagę. Nie wszędzie z każdym będziemy konkurować, próbujemy znaleźć swoją własną drogę.

Czy po pandemii klienci zostali przy e-commerce czy wrócili do stacjonarnych sklepów Super-Pharm?

W czasie pandemii klienci bardziej korzystali z e-commerce. Oceniam, że pandemia przyspieszyła jego rozwój , ale z benefitem dla obydwu kanałów.

Oczywiście wszyscy w czasie pandemii zastanawiali się, czy klienci wrócą, czy nie wrócą do punktów stacjonarnych. Nie miałam wątpliwości, ze wrócą i jak pokazują dzisiaj dane, faktycznie tak się stało; również to najmłodsze pokolenie Z, gdzie przewidywania wskazywały na ich pełną digitalizację, ci młodzi ludzie otwarcie mówią, że dla nich sklepy są bardzo ważne.

I o ile widzimy olbrzymi wzrost w e-commerce, to widzimy też mocne wzrosty w kanale offline. Klienci często są klientami omnichannelowymi. 15 proc naszych klientów kupuje w obu kanałach, są oni dla nas najbardziej cenni. To oni wracają najczęściej do nas w skali całego roku, kupują więcej, są najbardziej lojalni. Taki klient może dostać to co chce, w miejscu, w którym chce.

Bardzo dbamy o to, by klient chciał się spotkać z nami w którymkolwiek kanale. Najbardziej cieszymy się z tych klientów, którzy przychodzą raz do jednego kanału, a raz do drugiego. Na pewno nie mówimy w naszej firmie, o kanibalizacji pomiędzy kanałami.

Monika Kolaszyńska jest prezeską Super-Pharm Poland. Wcześniej pracowała jako commercial director - członek zarządu Super-Pharm. Ekspertka ma ponad 10-letnie międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu produktami i kategoriami w handlu, kierowała bezpośrednio zespołami projektowymi w wielokulturowym środowisku biznesowym.

Koncepcja marki Super-Pharm opiera się na połączeniu trzech działów: apteki, drogerii i perfumerii w jednym miejscu. W kilkunastu punkach dopełnieniem oferty są w pełni wyposażone salony optyczne Super-Pharm Optic. Super-Pharm działa w kraju od ponad 20 lat.

