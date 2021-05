Super-Pharm otwiera flagową drogerię w Galerii Mokotów

Super-Pharm to połączenie apteki, drogerii i perfumerii. W kilkunastu punktach w Polsce dopełnieniem oferty są salony optyczne Super-Pharm Optic.

– Ten rok jest dla nas wyjątkowy. Już od 20 lat jesteśmy obecni na polskim rynku i z tej okazji przygotowaliśmy wiele niespodzianek. Jedną z nich jest projekt, nad którym pracowaliśmy od wielu miesięcy - re-otwarcie naszego flagowego sklepu w Galerii Mokotów - mówi Adam Kołodziejczyk, prezes zarządu Super-Pharm. - Zależało nam na stworzeniu nowoczesnej przestrzeni, która zapewni naszym klientom customerce experience na najwyższym poziomie, dlatego do współpracy zaprosiliśmy najlepszych specjalistów w tej dziedzinie – biuro architektoniczne Schwitzke Górski - dodaje.

Jak wyjaśnia, w Super-Pharm od początku stawiamy na innowacyjne rozwiązania sprzedażowe. - Nieustannie rozwijamy nasz dział e-commerce, ale nie zapominamy też o wygodzie zakupów stacjonarnych - mówi Adam Kołodziejczyk. - Jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy unikalny koncept łączący aptekę, drogerię, perfumerię i salon optyczny w jednym. W ubiegłym roku w naszych drogeriach pojawiły się także nowoczesne kasy samoobsługowe. Klienci doceniają komfort zakupów i możliwość załatwienia wielu spraw w jednym sklepie, a my wciąż doskonalimy naszą ofertę, aby jak najlepiej sprostać ich oczekiwaniom – dodaje.

Irmina Opala-Sołtysiak, Head of Leasing firmy Unibail-Rodamco-Westfield, która jest właścicielem i zarządcą Galerii Mokotów, komentuje, że firmę cieszy, że Super-Pharm zdecydował się na umiejscowienie swojego najnowocześniejszego, flagowego salonu właśnie w Galerii Mokotów.

- Jest to dowód na to, że mokotowskie centrum handlowe, to atrakcyjna i prestiżowa lokalizacja dla najemców. Drogeria Super-Pharm to kolejny w tej galerii, flagowy sklep marki o bardzo silnej pozycji na rynku, co pokazuje, że Galeria Mokotów jest idealnym miejscem na tworzenie unikalnych, prestiżowych konceptów i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań sprzedażowych. Dodatkowo wybór Galerii Mokotów na tak ważny projekt, jest dla nas dowodem zaufania w doświadczenie i działania grupy Unibail-Rodamco-Westfield, właściciela mokotowskiego centrum handlowego – mówi Irmina Opala-Sołtysiak.

Za projekt nowego sklepu odpowiada biuro architektoniczne Schwitzke Górski.