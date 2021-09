Super-Pharm powiększa sieć w stolicy

Super-Pharm już od 20 lat jest obecny na polskim rynku.

Sieć stale rozwija się, poszerzając asortyment oraz uruchamiając kolejne punkty sprzedaży stacjonarnej.

We wrześniu br. otwarta została 77 placówka – przy ul. Wolskiej w Warszawie. To już 13 sklep zaaranżowany w koncepcie 4w1, czyli unikalnym połączeniu czterech działów: apteki, drogerii, perfumerii oraz salonu optycznego w jednym miejscu.

mat.pras.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Sieć Super-Pharm cieszy się zaufaniem konsumentów dzięki szerokiej, stale rozwijanej ofercie drogerii oraz profesjonalnemu podejściu do obsługi klienta. We wrześniu br. w Warszawie został otwarta kolejna placówka. Drogeria została zaprojektowana z myślą o komforcie klientów i wyposażona w nowoczesne rozwiązania związane z ekspozycją produktów czy oświetleniem oraz zapewniające wygodę i bezpieczeństwo samoobsługowe kasy SUPERFAST. W nowo otwartym sklepie na klientów czeka szeroki wybór markowych kosmetyków i dermokosmetyków do kompleksowej pielęgnacji twarzy oraz ciała, a także specjalistycznych kosmetyków dla dzieci i niemowląt. Doświadczeni konsultanci oferują profesjonalne porady w zakresie zdrowia, urody, makijażu i pielęgnacji. Sklep opiera się na koncepcie 4w1, który oprócz apteki, drogerii i perfumerii oferuje produkty i usługi optyczne.