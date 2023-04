Licząca ok. 80 punktów, sieć Super-Pharm to już nie tylko drogeria. Firma poszerza zakres usług o medycynę estetyczną i leczenia bólu. O planach opowiada Monika Kolaszyńska prezeska Super-Pharm Poland.

Super-Pharm uruchamia Centrum Medyczne Body&Mind w Warszawie, w którym oferuje m.in. leczenie bólu marihuaną medyczną.

Jeśli koncept się sprawdzi, kolejne Body&Mind pojawią się w Krakowie, we Wrocławiu i w Poznaniu.

Dlaczego sieć Super-Pharm poszerzyła działalność o nowy koncept?

Monika Kolaszyńska, prezeska Super-Pharm Poland: W Polsce mamy około 80 drogerii-aptek. Widzimy ograniczone możliwości rozwoju, a jednocześnie chcielibyśmy wspierać pacjenta innymi usługami, które mogą być bliskie relacji "health and beauty". Zauważyliśmy, że idealnie możemy połączyć nasze dotychczasowe usługi z wizytami lekarskimi.

Obserwujemy na naszym rynku bardzo silny wzrost zainteresowania leczeniem marihuaną.

Mamy sporo wiedzy w tym obszarze i doświadczeń, które pochodzą z Izraela. Większość badań klinicznych na temat skuteczności marihuany leczniczej pochodzi właśnie z Izraela i jako firma powiązana z tym krajem mamy dużo informacji, które wskazują na skuteczność leczenia tą metodą. Aspekt, który miał znaczenie przy wyborze kierunków rozwoju naszej kliniki to fakt, że w Izraelu mamy kilka klinik medycyny estetycznej i wpisuje się to w zakres ekosystemu związanego z pięknem.

Czym jest Centrum Medyczne Body&Mind Super-Pharm?

Centrum medyczne ma dwa główne filary działalności. Jeden z nich jest skoncentrowany na kwestii beauty. Jesteśmy w tej dziedzinie ekspertem na rynku farmaceutycznym i drogeryjnym. Teraz poszerzamy nasze usługi o medycynę estetyczną.

Są to delikatne zabiegi, czyli wykorzystywanie kwasu hialuronowego oraz botoksu, natomiast nie zajmujemy się zabiegami chirurgicznymi.

Druga część naszej działalności to szeroki aspekt leczenia bólu. Jest to część medycyny, która jest mniej znana na polskim rynku. Jednak wielu pacjentów przychodzi do nas z receptą na marihuanę medyczną. Mamy też specjalistów z zakresu dermatologii. Dzięki temu łączymy aspekt z naszych aptek i z jednej strony są to lekarstwa, które pomagają dbać o zdrowie z drugiej strony dermokosmetyki.

Dlaczego pierwsze Centrum Medyczne Body&Mind Super-Pharm powstało w Warszawie?

25 procent naszego obrotu Super-Pharm pochodzi z Warszawy. Mamy tu wiele naszych punktów drogerii-aptek.

Wielu klientów w tym mieście, które jest duże i zamożne, wybiera nas jako destynację swojego pierwszego wyboru. Porady dermatologiczne, które klient może znaleźć w prawie każdym naszym sklepie, nie są usługą dostępną w każdej innej sieci handlowej - dlatego Warszawa.

Body&Mind to koncept, który testujemy. Chcemy sprawdzić: jak będzie działał, czy będzie działał. Chcemy mieć go blisko centrali firmy, żeby można było testować różne koncepcje i uczyć się jak sprawić, by koncept był lubiany i doceniany przez naszych pacjentów.

Centrum na Puławskiej jest łatwo dostępne z każdego miejsca w Warszawie - to ważny aspekt. Chcieliśmy też, żeby centrum było blisko naszej apteki. Odległość między kliniką a naszą apteką to 150 m. Daje to pacjentowi dostęp do leków, których będzie potrzebował w procesie leczenia.

Apteka na Puławskiej jest drugim naszym punktem w Polsce, który oprócz dostępności suszu ma też ekstraktację marihuany. Sprzedajemy ekstrakt z bardzo dużą zawartością THC – ponad 80 procent.

Mamy tylko dwie takie apteki w całej Polsce. Pierwsza powstała we Wrocławiu. Nasi lekarze wiedzą, na jakie schorzenia ten produkt jest bardzo pomocny i to daje naszym pacjentom prostą ścieżkę od lekarza do produktu finalnego.

Jaka przestrzeń jest potrzebna do realizowania nowej idei marki?

Szukaliśmy miejsca, które minimum miałoby sto metrów kw. Umowa jest zawarta na dwa lata, z możliwością przedłużenia. Mamy w klinice cztery gabinety, dwa są dedykowane do terapii ogólnych neurologicznych, onkologicznych i leczenia bólu. Pozostałe dwa gabinety są stricte pod medycynę estetyczną. Do tego dochodzi przestrzeń dla pacjentów m.in. poczekalnia.

Co było istotne, jeśli chodzi o wnętrze?

Staraliśmy się stworzyć miejsce, które jest przyjazne, które nie odstrasza swoją jasnością i białością, miejsce, gdzie chce się spędzić trochę czasu. Mamy piękną przestrzeń za dużymi szybami. Natomiast z powodu intymności musieliśmy je oszronić, żeby pacjent mógł czuć się bezpiecznie. Okna dają dużo światła - to nie był cel sam w sobie, ale przestrzeń jest bardzo doświetlona.

Jeśli rozwój to - w stolicy czy w innym mieście?

Najpierw chcemy sprawdzić efektywność tego modelu. Natomiast to nie będzie Warszawa. Mamy świadomość, jak nasi klienci się lokalizują, dlatego na tym etapie miasta dla nas interesujące to są: Kraków Wrocław i Poznań. To lokalizacje, w których jest na pewno dużo pacjentów zainteresowanych naszymi usługami.

W jakim stopniu koncept centrum medycznego czerpie z konceptu działającego w Izraelu?

W dużej mierze, ale jednak jest to tylko ta część medycyny estetycznej i dermatologii. To faktycznie bardzo podobna część. To koncepcja całkowicie właściwa dla naszej polskiej jednostki biznesowej.

Co będzie najważniejszym czynnikiem determinującym rozwój konceptu?

Tak naprawdę efektywność biznesowa. Chcemy zobaczyć, jak szybko jesteśmy w stanie dojść do break event pointu, żeby efektywnie prowadzić działalność z zyskiem. Nie chodzi tu o jakiś wielki zysk, tylko o minimalny.

Proces leczenia marihuaną jest trochę tabu. Chcemy pokazać, że jest to kierunek, w którym pacjenci potrzebują profesjonalnej opieki i pomocy. Przyświeca nam taki cel, żeby być liderem na rynku pokazywania nowych metod.

Tak samo jest ekstrakcją marihuany. W tym momencie w Polsce robią to trzy apteki, z czego dwie to Super-Pharm.

Co na tym etapie rozwoju jest priorytetem dla firmy?

Priorytetem dzisiaj jest działalność informacyjna, m.in.: to, że centrum istnieje, jakie usługi oferujemy, jaka jakość za tym idzie. Kwestią numer jeden jest pokazanie naszym klientom i pacjentom, że mają taką możliwość, że to jest nowe miejsce na mapie Warszawy, do którego mogą podejść oraz zbudowanie zaufania. W trakcie, kiedy rozmawialiśmy z naszymi lekarzami to często się pojawiało, że chcą u nas pracować, bo ufają brandowi Super-Pharm. Chcemy wykorzystać brand do dalszego budowania zaufania.

Monika Kolaszyńska jest prezeską Super-Pharm Poland. Wcześniej pracowała jako commercial director - członek zarządu Super-Pharm. Ekspertka ma ponad 10-letnie międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu produktami i kategoriami w handlu, kierowała bezpośrednio zespołami projektowymi w wielokulturowym środowisku biznesowym.

Koncepcja marki Super-Pharm opiera się na połączeniu trzech działów: apteki, drogerii i perfumerii w jednym miejscu. W kilkunastu punkach dopełnieniem oferty są w pełni wyposażone salony optyczne Super-Pharm Optic. Super-Pharm działa w kraju od ponad 20 lat.

